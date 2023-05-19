Продолжается голосование за благоустройство общественных территорий Ленинградской области

Рейтинговое онлайн-голосование за выбор проектов благоустройства проходит на платформе 47.gorodsreda.ru до 31 мая. С начала старта голосования более 96 тысяч ленинградцев выбрали новый облик парков и набережных, аллей и площадей в 29 городах Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пространства, которые поддержат жители, будут благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Среди проектов благоустройства во Всеволожском районе: Всеволожск (общественная территория у ФОК), Мурино (Воронцовский бульвар – от ул. Графской до Петровского бульвара), Кудрово (парк «Косая гора», 2 этап, Янино-1 (территория парка на улице Новая), Бугровское поселение (сквер «Порошки», д. Порошкино), Новодевяткинское поселение (территория парка «Охтинская долина»).