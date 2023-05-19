Его Величество Случай

Спортивная жизнь Марины Быковой выдалась яркой и удивительной. Начав в раннем детстве заниматься спортивной гимнастикой, она четыре раза меняла свою спортивную специализацию и везде достигала вершин успеха. А уйдя на тренерскую работу, вывела свою команду на лидерские позиции в российской вольтижировке.

Универсальный атлет

Сегодня Марину Анатольевну Быкову в Ленинградской области, да уже и в России, знают как успешного тренера, чьи воспитанники занимают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях по вольтижировке. Но этой её роли предшествовала головокружительная спортивная жизнь, полная триумфов, неожиданностей и разочарований. Она родилась в 1969 году в Тюменской области и в возрасте четырех лет пришла в зал спортивной гимнастики.

– Мама хотела, чтобы я стала фигуристкой, но я не прошла предварительный отбор, и это направление моего физического развития больше не рассматривалось. Через несколько дней после неудачного штурма ледовой арены меня отвели в гимнастический зал, где уже через полгода я стала показывать заметные результаты, – вспоминает Марина Анатольевна.

Карьера в спортивной гимнастике развивалась стремительно, и через несколько лет юная атлетка взяла «серебро» на первенстве СССР, вошла в молодёжную сборную команду страны. В свои 14 лет она уже носила гордое звание мастера спорта СССР по спортивной гимнастике и жила ожиданием главных соревнований в жизни, мечты каждого спортсмена – Олимпиады. Но судьба распорядилась иначе. Марине Быковой пришлось сменить место жительства, а вместе с ним и профиль спортивной специализации. Переехав в Тольятти, она попала к знаменитому тренеру по акробатике и прыжкам на батуте Виталию Гройсману.

– Виталий Александрович пригласил меня в свою команду на замену трагически погибшей спортсменки для выступления в акробатической «тройке» верхним номером, – продолжает рассказ Марина Быкова. – Я согласилась, и началась подготовка к чемпионату мира. Имея хорошую спортивную подготовку и приличный опыт в гимнастике, мне было не сложно перестроиться. На тех соревнованиях мы выступили успешно, и вместе с лаврами победителя я получила звание мастера спорта СССР по акробатике.

Экстремальное увлечение

Однажды в возрасте 17 лет Марина Быкова попала на шоу по автородео. Юную спортсменку поразило, с какой ловкостью и мастерством автокаскадеры управляли автомобилями, ставя их «на два колеса» и выполняя, стоя на его крыше, сложные акробатические элементы. Восторгу не было предела, и она тут же пошла за кулисы и твердо заявила руководителю группы каскадеров о своем намерении освоить трюки на автомобилях и выступать вместе с ними на концертах.

– Моя настойчивая просьба взять меня в труппу вызвала недоумение в мужском коллективе автотрюкачей. Недолго посовещавшись, мужчины вынесли вердикт: «Да пускай ходит, учится». Так я попала в каскадерскую группу «Скифы» и в совершенно новую для меня среду и профессию. Было очень интересно, и я самоотверженно старалась не просто освоить азы автоакробатики, но и стремилась стать мастером высокого класса, – рассказала Марина Быкова.

Начались гастроли и киносъемки по всей стране, в том числе и на столичных площадках. Несмотря на риск и опасность каскадерского ремесла, Марина Анатольевна не получила ни одной травмы и была довольна своей судьбой, пока не соблазнилась новым увлечением.

Из каскадёров в ушуисты

К 1989 году группа автокаскадеров «Скифы», частью которой являлась и Марина Анатольевна, уже успела обрести известность и популярность и обосновалась в Москве. И вот однажды наша героиня, как бы случайно, увидела, как в одном из московских спортзалов тренировались спортсмены-ушуисты.

– Я не могла пройти мимо. Мне захотелось освоить и это боевое искусство, тем более что в нашей каскадерской деятельности наступил сезонный перерыв. И уже через четыре месяца тренировок поехала с командой на чемпионат СНГ по ушу в Ленинград. Здесь я стала чемпионкой в дисциплине «Ушу-Цзянь» (работа с обоюдо-

острым мечом) и встретила своего будущего мужа Михаила Донатовича Быкова – известного в то время мастера восточных единоборств. Он же стал и моим тренером, подготовившим меня к чемпионату мира, после которого я была в третий раз удостоена звания мастера спорта, – вспоминает Марина Быкова.

Вскоре новоиспеченная ушуистка вышла замуж, обосновалась в Санкт-Петербурге и принялась осваивать профессию жены. Но связь со спортом так и сохраняла. Получив специальность тренера по фитнесу, до 2016 года трудилась с этой сфере, но и здесь в её жизнь вмешался Его Величество Случай.

Вольтижировка – это красиво!

Свою дочь наша героиня привела в конно-спортивный клуб «Охта», где девочка решила заниматься конкуром. Здесь она и познакомилась с Татьяной Корольковой, которая и предложила Марине Анатольевне попробовать потренировать детей в направлении вольтижировки.

– Не могла отказаться от такого предложения и решила попробовать. Работать с лошадьми сразу же понравилось. Удивительно умные и преданные человеку существа, готовые сделать все при правильном к ним подходе и обращении. Чуть позже нашей деятельностью заинтересовалась администрация МБУ дополнительного образования «Центр Ладога», который находится в Разметелево. Они взяли нас «под крыло», и дело пошло. Вскоре специально для нашей команды арендовали лошадей в КСК «Перспектива» и добавили необходимую штатную единицу – лонжера. Им стал профессионал высокого класса Виталий Мечников, без которого сегодня команда и подготовка спортсменов просто невозможны, – рассказала Марина Быкова.

Надо отметить, что за несколько лет ей, начав с нуля, удалось довести свою команду до побед на соревнованиях всероссийского уровня. В середине апреля этого года в КСК «Дерби» проходил Всероссийский турнир по вольтижировке, где воспитанники «Центра Ладога» Виктория Кабарухина, Элина Маханькова, Игорь Фролов, Ярослава Игумнова, Мария Иванова, Александра Митюгова, Ольга Борисова, Полина Григорьева и Александр Иванов вместе с их верными четвероногими партнерами Пергамом, Фейсом и Царицей Эсфирой заняли практически весь спортивный пьедестал. Свой успех команда закрепила и на Кубке России, состоявшемся 13 – 14 мая в Москве. Ребята вернулись домой с шестью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Александр СОРОКИН

Фото из архива М. Быковой