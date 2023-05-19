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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово установили домики для книгообмена

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После зимнего перерыва аккуратные деревянные домики вновь появились на улицах города Сертолово. Любители литературы могут принести и оставить в уличной библиотеке книги, которые им больше не нужны, а взамен взять что-то приглянувшееся.  

Впервые «книжные домики» были установлены в Сертолово в 2016 году, и по сей день пользуются популярностью у горожан. Инициатором этого интересного проекта семь лет назад выступило муниципальное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр». Цель проекта спасение книжек от бессмысленного простаивания на полке.

Сертоловчане активно поддерживают акцию и приносят свои книги в уличные библиотеки, которые еженедельно обновляются, а в некоторых из них пополнение происходит и того чаще. Книгу можно взять домой и после прочтения вернуть её обратно.

Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»

 

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