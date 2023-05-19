В Сертолово установили домики для книгообмена

После зимнего перерыва аккуратные деревянные домики вновь появились на улицах города Сертолово. Любители литературы могут принести и оставить в уличной библиотеке книги, которые им больше не нужны, а взамен взять что-то приглянувшееся.

Впервые «книжные домики» были установлены в Сертолово в 2016 году, и по сей день пользуются популярностью у горожан. Инициатором этого интересного проекта семь лет назад выступило муниципальное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр». Цель проекта спасение книжек от бессмысленного простаивания на полке.

Сертоловчане активно поддерживают акцию и приносят свои книги в уличные библиотеки, которые еженедельно обновляются, а в некоторых из них пополнение происходит и того чаще. Книгу можно взять домой и после прочтения вернуть её обратно.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»