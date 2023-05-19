В «Рутении» прозвучала классическая музыка

Всеволожская Детская конная академия запустила проект «Филармония в Рутении». В его рамках в мае состоялся концерт класса специального фортепиано, пианиста, лауреата международного конкурса им. П.И. Чайковского, профессора Санкт-Петербургской консерватории Владимира Мищука.

Рутеньевская атмосфера с нотками усадебной культуры минувших веков располагает к Шопену, а потому музыка великого композитора в исполнении Владимира Мищука наполнилась новыми гранями. Открытием концерта стал также Семен Марков, играл он Мусоргского, «Картинки с выставки». Второе отделение открыл Александр Абердин, прозвучали Скарлатти, Шопен, Лист – от барокко к романтизму. Последним выступал Лев Потапов, исполнивший шесть этюдов Листа. Это выступление студента консерватории накануне выпускного.

Концерт закончился только к ночи, после десяти вечера. Слушатели второго отделения, поделившись своим искренним восторгом после концерта, разошлись, однако в пустом зале вновь зазвучала музыка – студенты играли уже для себя.

Несмотря на то, что «Рутении» всего семь лет и выросла она буквально в чистом поле, здесь действительно сложилось культурное пространство, в котором стали возможны такие проекты, как «Филармония в Рутении». Организаторы приглашают единомышленников в это небольшое культурное сообщество. С июня начнет функционировать концертная площадка «Малый Манеж». Откроет сезон знаменитый академический квартет имени Танеева уже 3 июня!