Во Всеволожском районе спасатели сняли с березы домашнего енота

Дерзкий побег из многоквартирного дома во Всеволожском районе совершил шестимесячный енот. Пока хозяин проветривал комнату, зверек выбрался в форточку и отправился покорять вершины соседней березы. Однако в дело вмешались спасатели 102 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЛО, когда на место происшествия прибыли сотрудники 102 пожчасти, енот успел забраться высоко на березу (примерно на уровень шестого этажа). Испытывая сильнейший стресс, зверек изо всех сил саботировал собственное спасение и пытался удрать, прыгая с дерева на дерево.

Опытные спасатели быстро сориентировались и натянули одеяло, чтобы поймать беглеца. Во время очередного пируэта енот не удержал равновесия и упал на землю. Где был пойман и передан владельцу.

По словам хозяина, енот по кличке Степан всегда был домоседом и ранее попыток к побегу не предпринимал. Остается надеяться, что приключения для обоих окончатся легким испугом. И, конечно же, установкой защитных сеток на окна.