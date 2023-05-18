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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Янино построят детский сад на 350 мест

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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского садика на 350 мест в северо-западной части Янино-1.

Образовательное учреждение рассчитано на 15 групп, включая две ясельные – у каждой собственные раздевальные, игровые, спальные, туалетные и буфетные помещения. Для дошколят предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, кладовые игрушек, собственный медицинский блок с кабинетом логопеда. Снаружи для каждой группы обустроят собственную игровую зону с навесами, а также две площадки для занятий спортом, цветник и огород.

«Мы фиксируем значительный рост инвестиций по программе «Соцобъекты в обмен на налоги»: с начала года выдано 7 новых разрешений на детские сады и школы, продолжается строительство 11 образовательных учреждений. Это значит, что застройщики видят высокую привлекательность региона и готовы вкладывать собственные средства в развитие местной инфраструктуры», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Новое образовательное учреждение построит ГК «ПИК» по соглашению с Правительством Ленинградской области. Согласно выданному разрешению завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО

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