Во Всеволожском районе заметили семейство кабанов

В лесах Всеволожского района в видеоловушку попало кабанье семейство – многодетная мама с выводком из восьми поросят бодро пересекла опушку и скрылась в зарослях.

Наблюдениями за дикими свиньями поделился биолог, автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Дикие свиньи – самые плодовитые животные среди копытных, и способны размножаться уже на первом году жизни. В среднем в помете 5–7 поросят, максимально – 15. Поросята рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4–5 месяцам постепенно исчезает, – рассказал эксперт.

Напомним, что при встрече с кабанами в лесу не стоит привлекать внимание животных. Постарайтесь не поворачиваться к дикими свиньям спиной и медленно, без резких движений уходите. Если вам встретился выводок – ни в коем случае не приближайтесь к поросятам. Это может спровоцировать кабаниху. В случае нападения специалисты рекомендуют залезть на дерево и дождаться, пока зверь успокоится и уйдет.

Фото блога «Каждой твари по паре»