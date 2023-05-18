Во Всеволожске прошел смотр-парад учащихся кадетских классов

18 мая во Всеволожске на Юбилейной площади прошел традиционный смотр-парад учащихся кадетских классов из 14 школ района.

Девчонки и мальчишки с 4 по 11 классы, облаченные в военную форму почти всех родов войск Российской армии, блистали строгой выправкой и статью. Сегодня здесь награждали лучшие команды и призеров личных первенств конкурсов и военно-прикладных соревнований, проходивших в течении года.

Стараясь четко чеканить шаг, командиры отрядов подходили к трибуне и получали из рук организаторов заветные кубки, медали и наградные ленты на свои знамена. Мероприятие завершилось торжественным прохождением кадетских классов под воинские марши и фотографированием на память.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА