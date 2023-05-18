Во Всеволожске пройдет вокальный конкурс «Голос Всеволожского района»

1 июня в Культурно-досуговом центре «Южный» пройдет вокальный конкурс «Голос Всеволожского района». Лучшие вокалисты из разных поселений покажут свое мастерство и артистизм.

Организатором конкурса выступает отдел культуры Всеволожского района и КДЦ «Южный». Мероприятие призвано как поддерживать творческое развитие одаренных жителей района, так и выявлять новые таланты. Поэтому конкурс проводится сразу в нескольких возрастных номинациях и подразумевает участие как совсем юных вокалистов от семи лет, так и взрослых профессионалов и любителей.

Послушать выступления конкурсантов можно будет 1 июня в 12.00 на сцене Культурно-досугового центра «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, дом 6. Вход свободный.