Бывший директор Всеволожского историко-краеведческого музея издала новую книгу

Марина Семеновна Ратникова издала вторую часть книги «Благодарю господа за пройденный мною путь». Как и предыдущее издание, она автобиографична, поскольку рассказывает о событиях, которые происходили в жизни почетного гражданина города Всеволожска и бывшего директора Всеволожского историко-краеведческого музея.

После закрытия государственного музея Марина Семеновна создала частный музей в своем доме, доставшемся ей по праву наследования от мужа, Евгения Евгеньевича Чернова, родной дядя которого, Гергард Яковлевич Вокка, был первым краеведом Всеволожска. Шестеро обитателей этого старинного дома были блокадниками – о них рассказывается в первой части книги.

Большая часть издания посвящена истории создания частного музея имени Г.Я. Вокка и богато иллюстрирована фотографиями, на которых – все экспозиции нового музея. Огромный интерес представляют исторические снимки. Старый дом Вокка переживает второе рождение благодаря усилиям Марины Семеновны Ратниковой ее супругу и верному помощнику Д.Н. Шатькову. Этой женщине никогда ничего не доставалось в жизни легко, и о своих трудностях она рассказывает без прикрас, с присущей ей откровенностью и бескомпромиссностью.

Картину событий дополняют статьи и заметки разных авторов, посвященные М.С. Ратниковой. Одна глава рассказывает о почетном гражданине № 1 города Всеволожска Г.Я. Вокка, духовной наследницей которого стала Марина Семеновна, продолжив начатое им дело краеведения.

Книга издана на личные средства автора и вышла маленьким тиражом

Ольга ЛАЗАРЕВА