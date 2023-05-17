Поселения Всеволожского района украшают цветами

В поселениях Всеволожского района начались работы по цветочному оформлению. В клумбы и вазоны высаживают живые цветы, которые при должном уходе будут радовать жителей до поздней осени.

Фото с высадкой цветов поделились в Дубровском поселении. Сотни саженцев низкорослых растений – уже активно цветущий виол и бегоний – украсили поселковые вазоны. Эти цветы не боятся резких перепадов температур. Ближе к лету, как правило, к ним добавляются петуньи – яркие красавицы неприхотливы и радуют цветением несколько месяцев подряд.

Вносят свою лепту и активные жители – придомовые территории общими усилиями превращаются в красочные палисадники. Кто-то высаживает простые в уходе растения, а кто-то не жалеет сил и оформляет настоящие дизайнерские клумбы.