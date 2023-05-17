О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Поселения Всеволожского района украшают цветами

0 Комментариев

В поселениях Всеволожского района начались работы по цветочному оформлению. В клумбы и вазоны высаживают живые цветы, которые при должном уходе будут радовать жителей до поздней осени.

Фото с высадкой цветов поделились в Дубровском поселении. Сотни саженцев низкорослых растений – уже активно цветущий виол и бегоний – украсили поселковые вазоны. Эти цветы не боятся резких перепадов температур. Ближе к лету, как правило, к ним добавляются петуньи – яркие красавицы неприхотливы и радуют цветением несколько месяцев подряд.

Вносят свою лепту и активные жители – придомовые территории общими усилиями превращаются в красочные палисадники. Кто-то высаживает простые в уходе растения, а кто-то не жалеет сил и оформляет настоящие дизайнерские клумбы.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Как ферма Всеволожского района стала одной из лучших в России
  2. Бумага и «цифра» на одном пространстве
  3. «Курский соловей» последнего военного призыва
  4. Сергей Морозов: «В очередной раз я поразился тому потенциалу, который есть в нашем театре»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code