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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Музее-усадьбе «Приютино» пройдет экскурсия по ночному парку

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20 мая в Ленинградской области пройдет акция «Ночь музеев», к которой присоединился и всеволожский музей-усадьба «Приютино». Гостей будут ждать экскурсия по ночному усадебному парку с посещением Ротонды, вернисаж выставки гравюр и праздничный концерт.

Программа стартует вечером – в 18.00 состоится открытие выставки «Петром основанный, преславный ныне град» к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга и кураторская экскурсия. Праздничный концерт намечен на 19.30, а ночная прогулка в компании экскурсовода пройдет в 21.00.

Стоимость экскурсии и наличие мест можно уточнить по телефону музея +7 (921) 630-50-86.

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