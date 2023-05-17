В Дубровке прошла оборонно-спортивная игра «Зарница»

Детско-юношескую оборонно-спортивную игру «Зарница-2023» 13 мая принимала Дубровка. В подготовке мероприятия участвовали сразу шесть организаций: районный комитет по образованию, ДДЮТ, Отдел ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району, ОФПС ГУ МЧС России по Ленинградской области, Территориальный центр медицины катастроф и молодёжное объединение «Всеволожская Артель».

Школьные команды проходили несколько сложных этапов, где оценивались самые разнообразные знания, умения и навыки. На этапе «Медико-санитарная подготовка» участники условно оказывали первую медицинскую помощь в экстремальных условиях. В операции «Защита» демонстрировали умение пользоваться противогазом, а также правильно вести себя в «очаге поражения».

Немаловажную роль в зачете играли туристические навыки ребят: умение собирать рюкзак, вязать узлы, устанавливать палатку, складывать костры, переправляться по кочкам.

В «Пожарной эстафете» нужно было не только показать теоретическую подготовку, но также ловкость и сноровку в надевании профессиональной одежды и в боевом развертывании от пожарного автомобиля. Конечно, со школьниками работали профессиональные спасатели.

Операция «Дорога без опасности» представляла собой зачёт по знаниям правил дорожного движения в объёме школьного курса ОБЖ.

Но и это ещё не все, потому что «Зарница» – это также соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и состязания «Сильные, ловкие», где требовалась хорошая физическая подготовка участников.

Сложнейший этап «Зарницы» – жестко регламентированная «Строевая подготовка», требовавшая большой систематической предварительной подготовки. И если в строю, чеканя шаг, под песню ходили и девочки, и мальчики, то «Военизированная полоса препятствий» предназначалась только для парней, которым предстояло преодолеть ров, лабиринт, забор, стенку с проломами, разрушенный мост, разрушенную лестницу.

На историко-краеведческой станции «Страницы истории Отечества» школьники отвечали на вопросы интеллектуальной викторины «Сталинградская битва», которая ставила целью не только систематизацию знаний о Великой Отечественной войне, но и формирование патриотического сознания учащихся и их чувства гордости за свою Родину.

И, наконец, какая же «Зарница» без огневой подготовки! Здесь состязались в умении разбирать и собирать автомат АК-74, а также снаряжать магазин АКМ патронами как мальчики, так и девочки.

По итогам детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» первое место в общекомандном зачете досталось Свердловскому центру образования. Второй результат у Всеволожской школы № 3. Почётное третье место завоевала команда Лесколовского центра образования. Молодцы ребята!

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина