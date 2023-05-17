Время сеять и сажать, копать и, конечно, – покупать!

В очередной раз в самом сердце города, на Юбилейной площади, всеволожцам и гостям города распахнула свои жаркие объятия весенняя районная ярмарка. Она действительно получилась «жаркой», – и не только по количеству солнца, жарившего напролет все эти два выходных дня, но и по тому, как бойко шла торговля саженцами, рассадой, удобрениями и новомодными тяпками, продукцией наших крестьянских (фермерских) хозяйств и совсем небольших ИП и ЧП. И впечатления у наших корреспондентов, традиционно посетивших весеннюю районную ярмарку, тоже были яркими и запоминающимися.

Как приручить дракона?

– И где тут юбочка для ёлочки? – спрашивает нас с ходу посетительница ярмарки. Одна из многих, начавшая своё знакомство с ярмарочными чудесами с палаток, где представлены изделия мастеров-ремесленников. Признаться, я люблю эти палаточные мини-домики, где свой полёт всегда вершит талант. В прошлом году, кажется, впервые в этом Городе мастеров на ярмарке увидели мы изделия местных наших умельцев из ротанга. Два из них переехали ко мне на террасу, стали украшением дома. Нынче уже знакомый мастер Людмила представила на весенней ярмарке бренд своей мастерской «Ротанг и шнур» в полной красе: и тут вам не только кашпо из искусственного ротанга и лежанки для животных, мини-грядки и корзины и дровницы, но та самая «юбочка для ёлочки» и качели – шатры из шнура. Красиво, ярко, изобретательно!

– Моё малое предприятие развивается, растет, обретает черты, – рассказывает Людмила, – так что если что-то заинтересовало, то обращайтесь. Можно изготовить что-то индивидуально, в тех цветах и формах, которые нужны именно вам. Для этого есть Ватсап и Вайбер.

Да, размышляю я, – талант всегда пробьёт себе дорогу и найдёт свой путь, потому что изделия Людмилы не только приобрели свои неповтримые черты, но, как мне кажется, указали путь и другим мастерицам. Сразу с несколькими женщинами, избравшими современную форму самозанятости, удалось мне познакомиться в этот день. Вот Татьяна Ильясова, наша землячка, у неё тоже есть свой бренд, как теперь принято, – называется BONCHIERO, который она придумала сама. Приятно взять в руки любую вещь, сделанную Татьяной. Сумочки, в которых сплелись воедино сразу несколько техник и материалов: пэчворк и ткань, аппликация из кожи и джут. А вот вообще что-то необычное, похожее на улыбающуюся морду миниатюрного дракона.

– Дракона приручили? – интересуемся у мастера. – И Татьяна поддерживает шутку. – Не только приручили, но и делу служить попросили. Это действительно дракончик из кожи, брелок для ключей или на кошелёк, или на рюкзак. Он не только декоративную функцию несёт, но и стоит на страже вашего кошелька. Он охраняет ваше материальное благополучие.

Мы с Татьяной разговариваем, а она не теряет ни минуты – на наших глазах домашняя заготовка для кашпо обвивается, оплетается ротангом, линия за линией, стежок за стежком. Рядом другая мастерица – Елена Глумыгина, создавшая свой «Уютный дом», демонстрирует интерьерные изделия из джута и шнура. Замечательные штучки, которые могут служить вашему дому верой и правдой не одно даже десятилетие, – настолько же прочные, насколько же и красивые: наборы салфеток, подставки под горячее и чайный набор, коробочки и короба для ванной и множество всякой всячины, полезной и нужной.

У Елены двое девочек-близняшек, она в декретном отпуске, но сидеть без дела не привыкла, нашла вот такую интересную форму заработка и жизни. Швея по профессии, ей это нравится, она это умеет.

– И ещё очень важно, – говорит Елена, – что это доставляет радость не только мне, это нравится людям. Двойное удовольствие от работы.

Кто бы спорил! Образно говоря, все эти замечательные мастера земли нашей сумели «приручить дракона». Работают, зарабатывают, создают потрясающие вещи. Но стоит добавить, что всех этих талантливых людей собирает и помогает, чем может, Фонд по поддержке предпринимателей Всеволожского района, нынче фонд ЛО позаботился о том, как лучше представить наших умельцев на ярмарке – яркие палатки глубокого синего цвета, с фирменной надписью «Всеволожский район» не спутаешь ни с кем другим. Глаз, во всяком случае, радуют.

«Жизнь моей России – в голосе земли!»

Как бы там ни было, но по глубокому убеждению автора этих строк, предназначение любой ярмарки – не только утилитарная её сторона, но ещё и ощущение радости, праздника, который несёт, должна нести любая ярмарка. Этот ярмарочный хоровод и её песни, и возможность не только купить, но и поторговаться с веселым продавцом (желательно, чтоб он был жизнерадостный, а не хмурый!), и добрый совет, и подарочек для детишек, и сюрприз, который почему-то ждёшь, а иногда даже получаешь на ярмарке. Скажете, лирика? Ну а как без неё?!

И вот на сцене – великолепный народный коллектив из Великого Новгорода, который создала народная артистка Республики Крым Ирина Федотова. Название у коллектива впечатляет – «Сорока»! И как же он порадовал пришедших на ярмарку своим ярким вокалом, своим темпераментом! А наш прославленный коллектив – ансамбль русской песни «Узорица», лауреат и победитель всех мыслимых всероссийских и международных конкурсов – дополнил праздничное впечатление такими эмоциями, что можно было уйти с ярмарки в прекрасном настроении, даже ничего не купив. «Жизнь моей России – в голосе земли», – пели солистки ансамбля, и стар, и млад на площади пытался им подпевать. И играла гармонь, разворачивала меха, и ложились ночные росы на нашу землю, и расцветала «на горе-то калина»!

В общем и в целом музыкальная часть ярмарки – это отдельный разговор, но все-таки «жизнь моей России в голосе земли!» И не пройти нам мимо тех, кто кормит и поит – молоком и ряженкой, простоквашей и кефиром – нашу страну, производит мясную продукцию и кормит хлебушком наш народ. Со многими из них я знакома не один год, не раз писала в нашей газете, делала передачи на Радио России. И первое знакомство довольно часто происходило именно здесь, на Юбилейной площади, в ярмарочные дни. Вот и нынче здороваюсь с работниками КФХ «Молочко». Глава хозяйства Гаро Левонович Мнацаканян – гордость Всеволожского района, слава ленинградской земли. Продукция, которую производит фермер, не раз получала престижные награды не только Международной ярмарки «Агрорусь», но и была отмечена медалями ВДНХ. И вы представляете, уважаемые читатели, каково было увидеть почти за две тысячи километров, в далеком городе Мариуполь Донецкой Народной Республики, коробки с подарками для жителей Мариуполя и наших бойцов от крестьянского хозяйства «Молочко» Гаро Левоновича! Как будто бы с родным человеком встретились. Этот гуманитарный конвой в очередной раз собрал и доставил в ДНР общественный благотворительный фонд «Сердце к сердцу», и, как мне сказала президент фонда – Илона Девятова, Мнацаканян не впервые принимает участие в этом святом деле. Так и написано на коробках с подарками: «От благодарного армянского народа»… Я об этой поездке с гуманитарным конвоем обязательно напишу, но сегодня… сегодня мы гуляем по ярмарке!

«Не будьте рабом на лопате»!

А задача любой ярмарки, тем более весенней, – помочь жителям с покупкой всего необходимого для весеннего сада-огорода. Расхватывает народ как горячие пирожки рассаду и саженцы, кусты бесшипного крыжовника и кустики войлочной вишни, саженцы яблони «Пионерка», цветущей дивными красными цветами и смородины «Ядреной». Как водится, торгует народ и торгуется. Толпится у импровизированного прилавка предпринимателя Бондаренко. Его «Сады Севера» проживают в Щеглово, продавец-консультант Татьяна очень опытный садовод-огородник, словно песню поёт, рассказывая о правильной посадке малины.

– Не будьте рабом на лопате! – слышу реплику рядом. Иду на реплику. Знакомимся. Светлана Кузьмина из Куйвози. На своих невеликих 12 сотках Светлана творит чудеса: десятки сортов элитных томатов, районированных и «забугорных», как она сама говорит, выращивает эта чудо-женщина. Между прочим, старший сержант в отставке, теперь командует и строит помидоры и огурцы. Рассада у Светланы великолепная! Она тоже из разряда самозанятых наших землячек, и очень интересно было послушать её монолог о жизненном призвании.

– У меня 12 соток всего, – рассказывала Светлана, не уставая между делом давать советы, диктовать телефон и показывать кустики томатов. – У нас три теплицы, одна отапливаемая, и уже с февраля начинается этот круговорот рассады в природе. По сию пору всё в трёх теплицах заставлено до потолка. Только успевай поворачиваться. Но честно, мне все это так нравится, что я забываю – где день, где ночь. Ведь работаешь на земле не из-под палки, не по принуждению, а по своему хотению! Я получаю удовольствие от общения с людьми, вот вчера у меня было семь человек, я отдавала им заказы. А сколько у меня друзей появилось в результате этой моей работы, а приятелей – море! И все мне звонят, и всем я нужна, все ждут со мной встречи. Со мной и с результатом моего труда. И дело это такое… живое. Мне иногда кажется, да я уверена просто, что растение любое – оно настолько чувствует наше состояние в целом – какой ты человек, и отдает тебе то, что ты в него вложил. Мне вообще кажется, что это они – высшие существа, а не мы, мы на свой счет сильно заблуждаемся, а они видят нас насквозь…

Да как тут не вспомнить поэта Рубцова: «За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»… И ещё одна истина пришла в голову на ярмарке:

«Хлеб по-прежнему всему голова»

И «Рижский хлеб» – тоже. Подошла я на этот призыв к красивой палатке, стоящей в ряду «Всеволожские предприятия», – палатке, на которой бросилась в глаза фирменная надпись «Рижский хлеб». Почему этот хлеб называется именно так – гадать не приходится. По аналогии с бородинским или заварным – рецепт был рожден в Риге.

– И, конечно, это не просто вкусно, а очень вкусно! – уверяют посетителей девушки, представляющие свою главную на земле продукцию. Надежда Палагина, торговый представитель этого предприятия, знает о рижском хлебе все, и в том числе историю, как появился этот вкусный хлеб на всеволожской земле. – Компания «Рижский хлеб» в том числе находится во Всеволожском районе, хотя у нас есть филиалы в Ивановской области, в Петербурге. Просто для производства этого хлеба нужна очень хорошая родниковая вода, а она есть далеко не везде. А ещё нужны душа и умелые руки. Хлеб у нас разный, и каждый человек выберет себе что-то по душе. Помимо хлеба мы еще изготавливаем десерты, есть потрясающие кексы, фирменное печенье, разные сухарики, гренки, очень вкусные лаваши с разными добавками – со шпинатом, карри и чиа. Есть хлеб с сахаром, без сахара, рустикальный с солодом, со злаками. На все вкусы, на все желания – творим, пробуем, чтобы нравилось людям.

После такой рекламы мы попробовали всю продукцию, которая была выставлена для дегустации. Остались довольны. Хотя, признаться, я очень люблю и наш хлеб, произведенный во Всеволожске, и кузьмоловский хлеб, их недорогие вкусные пирожки, которых явно не хватало на нынешней ярмарке.

И хотя сбивал с ног запах жареного на огне шашлыка и колбасок, – цена тоже сбивала с ног.

– 300 – 350 рублей за сто грамм. Это как же? – спросила меня наша гостья с далекой Камчатки, приехавшая с внучкой на ярмарку. – Получается, что килограмм этих сосисок и мяса стоит больше трех тысяч? Это какое-то золотое мясо получается!

Пожалуй, это была та самая «ложка дегтя» в ярмарочной бочке с мёдом. Меда, кстати, тоже было много на нынешней весенней ярмарке. И мёдом мы и подсластили пилюлю с «золотыми колбасками», успокоились и, как всегда, усталые, но довольные, вернулись домой. Будем сеять и сажать, и копать и поливать, и ждать по осени урожая. Обычная история. Прекрасный круговорот жизни в природе.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО