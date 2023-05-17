Во Всеволожске пройдет легкоатлетический пробег «Колобок»

Юных спортсменов приглашают принять участие в летнем пробеге на призы главы администрации Всеволожского района. Ребят ждут старты на короткие дистанции в 100 и 200 метров, отличное настроение и интересные призы.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта Всеволожского района, в забеге предусмотрено несколько возрастных номинаций: 5 лет и младше (дистанция 100 метров), а также 6, 7 и 8 лет (дистанция 200 метров). Для участия необходим медицинский допуск, регистрация проходит в день соревнований.

Мероприятие пройдет 3 июня (регистрация начнется в 9.00, старты в 10.30 и 11.30). забег пройдет на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума (Всеволожск, улица Шишканя, 1).