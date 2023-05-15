Мастер-класс по «плейстику» прошел на «Песчанке»

На территории амфитеатра Общественного пространства «Песчанка» во Всеволожске прошел матер-класс по «плейстику». В гости к любителям интеллектуального активного отдыха приехал магистр физкультуры и спорта, лауреат конкурса Президентских грантов 2022 года в номинации «Социальные проекты», автор и руководитель социального проекта для пенсионеров и ветеранов «Пластика здоровья», действительный член Академии национальной безопасности РФ, участник боевых действий, кавалер боевых и государственных наград Анатолий Лаптев.

Как он рассказал, «Плейстик» – это способ воздействовать на мыслительные процессы человека с помощью физических движений. А вот набор движений может быть самым разнообразным, и потому людям – и детям, и дедушкам с бабушками, не скучно.

Понятно, что для новичков подобные занятия были в диковинку. Но программа вовлечения людей в эту занимательную активность отработана у мастера до мелочей. Вместе с ним во Всеволожск приехала группа единомышленников, уже обладающих значительным опытом обращения с начинающими. Они «разобрали» новоявленных спортсменов и под музыку стали преподавать им азы владения специальной ракеткой и мячиком. Было весело!

Отметим, что практика заставляет, именно заставляет(!), человека сконцентрироваться на процессе занятий, не позволяя ему отвлечься. Происходит погружение в состояние «здесь и сейчас».

Осталось лишь поблагодарить и автора проекта, и одного из руководителей Всеволожского Клуба боевых искусств «САТОРИ» Сергея Хорошкова, подготовивших программу по «плейстику» для жителей Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО