В Ленобласти установлено начало пожароопасного сезона

В режим повышенной готовности переведена система мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров, увеличена численность лесной охраны и кратность патрулирования лесов.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Любителей отдыха на природе убедительно просят не разводить открытого огня, а также не оставлять мусора. Причиной пала может стать как небрежно брошенный окурок, так и простая стеклянная бутылка – под прямыми солнечными лучами стекло может сработать как линза и воспламенить сухую траву.

В случае обнаружения пожара, необходимо позвонить по единому телефону диспетчерской службы: 90-89-111 или единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.