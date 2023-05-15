Всеволожские спортсмены привезли 15 медалей с международных соревнований по ушу

С 3 по 7 мая в Москве состоялся международный турнир «MOSCOW WUSHU STARS 2023», на котором приняли участие более 600 сильнейших спортсменов из России, Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь, Китая и Индии.

В соревнованиях приняли участие чемпионы мира и Европы по ушу, а также ведущие спортсмены. В составе сборной России выступали 11 спортсменов из Всеволожского района. По итогам соревнований они завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Ульяна Бойцова стала победителем среди женщин в программе «традиционное жуаньбин».

Полный комплект медалей собрала Александра Купцова среди девушек 9–11 лет.

Александра Куприянова завоевала серебро, Ксения Бедулина – бронзу. Серебряными призерами в парном выступлении среди юниорок стали Арина Митяева и Мария Торопова.

Кирилл Иващенко завоевал серебро и бронзу среди юношей 9–11 лет. Трижды бронзовым призером стал Дмитрий Иванов, дважды – Дмитрий Абашин.

По материалам отдела ФКС Всеволожского района