Во Всеволожске прошла встреча ветеранов со школьниками «Связь поколений»

В рамках проекта «Связь поколений» состоялась встреча представителей ветеранского движения со школьниками. Мероприятие прошло 11 мая в малом зале Центра культуры и досуга г. Всеволожска.

Главной целью проекта является создание условий для диалога между детьми и людьми «серебряного возраста». Пожилым людям это помогает повысить социальную активность и укрепить значимость и важность людей старшего поколения в обществе. А дети, общаясь с ветеранами, узнают о героическом прошлом нашей страны из первых уст.

После кратких вступительных слов председателя Совета ветеранов района Василия Тегзы, директора семейного клуба Александры Сердюковой и представительницы молодого поколения Гаркайс Велеске председатели первичных ветеранских организаций района рассказали молодым людям о своей деятельности и приняли участие в оживлённой дискуссии о семейных ценностях, а также высказали пожелания детям нового поколения. В свою очередь, ребята сумели приятно удивить гостей серьёзными, вдумчивыми вопросами.

В завершение встречи дети вручили ветеранам подарки, а также подготовили для них замечательный концерт.

Владимир Шемшученко