Во Всеволожске прошел турнир по шахматам и шашкам

13 мая во Всеволожске, в помещении молодёжного центра «Альфа» прошёл муниципальный турнир по шахматам и шашкам «День Победы – 2023». Он был организован отделом физической культуры и спорта Всеволожского района и главным судьей соревнований, руководителем ШК «Марс», международным мастером по шахматам Еленой Быстряковой.

В турнире А, среди команд в составе один ребёнок и один взрослый, первое место заняла семейная команда Зариповых в составе Артура и Рената Наилевича из Санкт-Петербурга. На втором месте команда в составе Александр Попов (шахматный клуба Всеволожского ЦО) и Маргарита Лювова. Третье место досталось команде в составе Игоря Селивёрстова (шахматный клуба Всеволожского ЦО) и Ильи Селивёрстова. В первенстве среди детей места распределились следующим образом: первое место занял Артур Зарипов, вторую ступень пьедестала занял Александр Попов и на третьем месте оказался Игорь Селивёрстов.

В турнире B, где соревновались шашисты, приняло участие 14 человек. Сильнейшим здесь стал Вячеслав Сухвал (Санкт-Петербург), второе место занял Юрий Хитев (Санкт-Петербург) и третье место завоевал Валерий Волков (Колтуши). В состязании по женщин-шашисток лавры победителя достались Александре Семёновой из Раземетелево, на втором месте оказалась Наталья Киреенкова (Всеволожск) и третье место досталось Татьяне Киреенковой (Всеволожск). Шашечные баталии среди детей завершились победой Андрея Черкаса из Кудрово, второе место занял Ян Карев (Всеволожск), а третье Ираклий Шаламберидзе (Всеволожск).

В семейном шахматном турнире C (дети 2017 – 2014 годов рождения) приняло участие 14 команд. Первое место заняли семья Ян и Дмитрий Каревы (Всеволожск), на второе место поднялись братья Никита и Виктор Павловы (шахматный клуб Всеволожского ЦО), на третьем оказалась пара Алексей и Дарья Жуковы (поселок имени Свердлова). В личном зачёте среди детей в этом турнире сильнейшим стал Ян Карев, второе место завоевал Виктор Павлов, третье место досталось Даниэлю Карапетяну из Кудрово.

В противостоянии взрослых высшую ступень пьедестала заняла Дарья Жукова, на второе место поднялся Дмитрий Карев и третьим стал Александр Карсаков из Санкт-Петербурга. Призеры и победители получили в награду кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Александр СОРОКИН

Фото из архива «В.в.»