Юные таланты Всеволожского района блеснули на «Звездной мозаике»

Замечательным гала-концертом завершился муниципальный Фестиваль художественного творчества «Звездная мозаика». Лучшие вокальные, танцевальные и театральные коллективы Всеволожского района собрались вместе на сцене КДЦ «Южный» в минувший четверг, 11 мая.

Организатором прекрасного праздника выступил Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района.

– Развитие творческого потенциала детей – одно из приоритетных направлений для Всеволожского района, – приветствуя победителей, отметила председатель комитета по образованию Ирина Федоренко. – Талантливые дети – наше будущее, а творчество в юном возрасте позволяет раскрыть весь заложенный в ребенке потенциал. Отдано, что во Всеволожском районе так много талантливых ребят, которые занимаются в школьных творческих студиях и коллективах Дворца творчества.

В этом году 900 ребят из 32 школ района принимали участие в четырех конкурсах фестиваля: пели, танцевали, играли в театральных постановках и читали стихи. Строгое жюри отбирало победителей по трем номинациям: «Театральное творчество», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество». За все это время судьи посмотрели более 20 постановок, прослушали 35 вокальных номеров и увидели 39 танцев. По итогам конкурса было вручено 97 дипломов победителям.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА