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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Огонек доброты»: всеволожские дети делают свечи для участников СВО

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Учащиеся восьмого и девятого классов Всеволожской школы-интерната, реализующего адаптированные образовательные программы, изготовили блиндажные свечи для участников СВО.

Это стало возможным благодаря акции «Огонек доброты» проведенной АНО «ВсевЖенсовет» совместно с Всеволожским отделением Всероссийского общества «Красный Крест».

– Дети с неподдельным интересом делали окопные свечи, – рассказала председатель Всеволожского отделения «Красного Креста» Елена Щербакова. – Техника их изготовления очень проста: скручивают картон, вставляют его в консервные банки, затем плавят воск и вливают его внутрь. Далее вставляем фитили, раскрашиваем жестянки акварелью и клеим на них рисунки. В каждое изделие ребята вложили заботу и любовь. Думаю, что от наших свеч станет светлее в блиндажах и теплее на душе у наших отважных участников Специальной военной операции.

Ребята понимали, что вносят свой вклад в общую победу, а потому трудились на совесть. Вскоре созданные свечи отправятся в зону СВО вместе с другим гуманитарным грузом.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото представлено Всеволожским отделением Всероссийского общества «Красный Крест»

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