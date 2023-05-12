«Огонек доброты»: всеволожские дети делают свечи для участников СВО

Учащиеся восьмого и девятого классов Всеволожской школы-интерната, реализующего адаптированные образовательные программы, изготовили блиндажные свечи для участников СВО.

Это стало возможным благодаря акции «Огонек доброты» проведенной АНО «ВсевЖенсовет» совместно с Всеволожским отделением Всероссийского общества «Красный Крест».

– Дети с неподдельным интересом делали окопные свечи, – рассказала председатель Всеволожского отделения «Красного Креста» Елена Щербакова. – Техника их изготовления очень проста: скручивают картон, вставляют его в консервные банки, затем плавят воск и вливают его внутрь. Далее вставляем фитили, раскрашиваем жестянки акварелью и клеим на них рисунки. В каждое изделие ребята вложили заботу и любовь. Думаю, что от наших свеч станет светлее в блиндажах и теплее на душе у наших отважных участников Специальной военной операции.

Ребята понимали, что вносят свой вклад в общую победу, а потому трудились на совесть. Вскоре созданные свечи отправятся в зону СВО вместе с другим гуманитарным грузом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото представлено Всеволожским отделением Всероссийского общества «Красный Крест»