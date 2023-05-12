И будет вишнёвый сад!

Накануне Дня Победы жители нашей страны в очередной раз приняли участие в акции под названием «Сад Памяти». На территории городов и сёл, в поселках и заповедных местах сажали деревья, которые станут не только живыми символами победы, но и украшением нашей земли. В этом году, по самым скромным подсчётам, россияне в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне высадили более 27 тысяч деревьев. Каждый населенный пункт, благоустраивающий близлежащую территорию, каждое муниципальное образование, префектура или профессиональное лесничество выбирали своё символическое дерево.

Во Всеволожском районе рядом с мемориалом девушкам-лесорубам, погибшим в лесу близ Северной Самарки, высадили в этом году вишневый сад. Вишня сорта «харитоновская» станет настоящим украшением этого уникального мемориала, который растёт и меняется на наших глазах.

Нынче в лесу прифронтовом высадился большой десант из представителей всех 19 главных лесничеств Ленинградской области, руководства области и МО «Свердловское городское поселение», депутатов разных уровней и высшего лесного хозяйства области, природоохранных учреждений, школьников Новодевяткинской школы, кадетов и будущих лесников школы юных лесничих «Берендей» Лесновского образовательного центра.

– Стоит ли уточнять, почему такое внимание именно к этому мемориалу, – сказал, открывая митинг, директор Всеволожского лесничества А.Ф. Петров, – потому что мы искренне считаем этих юных девушек, принявших на себя тяжкий, непосильный груз заготовления дров для блокадного Ленинграда, погибших на своём посту мученической смертью, своими коллегами. Они были лесорубами, непрофессиональными, конечно, но умудрялись нагрузить в вагонетку четыре кубометра дров, её толкать-то можно было только втроем-вчетвером. Это немыслимый груз, это работа с одной лучковой пилой, это трелевка и доставка древесины от пня до места погрузки в вагоны. Как они выдерживали всё это – трудно представить. Но выдерживали. Честь и слава. И наша вечная память.

Обновленный мемориал усилиями многих неравнодушных людей, и прежде всего работников Всеволожского лесничества во главе с директором А.Ф. Петровым, получил вторую жизнь в 2020 году. Отреставрирована обветшавшая стела с памятной надписью, появилось изваяние девушки, склонившейся в скорбном поклоне над братской могилой десяти юных девушек-лесорубов, погибших в августе 43 года, построен новый мост через ручей. Радует глаз цветник, разбитый у подножия братской могилы. В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы была высажена аллея из 75 лип. В 2021 году был заложен «Сад Памяти»: посажены первые 30 груш и кусты шиповника. В том году в мероприятии принимали участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель комитета по природным ресурсам Павел Немчинов. А в мае 2022 года «Сад памяти» прирос яблонями. 50 саженцев лучших сортов северо-запада украсили это место, ставшее знаковым для многих людей.

Я помню эту поляну, эту стелу, закрытую с дороги непроходимым кустарником. Шатёр из елей, посаженных в далёких 70-х, берёзовая аллейка – вот и всё, что оставалось нам в наследство. Но не осталось в забвении. И каждый год мы встречаемся на этой дивно изменившейся поляне с Н.П. Шауло. Династия работников лесного хозяйства: Нина Петровна и Николай Петрович Григорьевы, их дочь, также окончившая Лесотехническую академию, они в течение десятилетий приезжают на место гибели девушек-лесорубов. Нина Петровна, Почётный ветеран «ЛЕНЛЕСА», ещё помнит рассказы очевидцев и главных действующих лиц тех «роковых сороковых». Благодаря ей мы узнали лучше эту горькую и пронзительную историю.

Приветствуя участников митинга, и.о. председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Н.Н. Волчуга и депутат ГД С.В. Яхнюк подчеркнули не только то, насколько важен в наши дни пример этого самоотверженного служения Родине, но и в каком сложном положении находится наша страна сейчас. Идёт СВО, борьба не ради славы, а в буквальном смысле «ради жизни на земле», как было и тогда, во время Великой Отечественной.

И ради жизни на земле будет цвести этот сад. Набирают цвет почки яблонь и груш, готовые брызнуть белым цветом. Подрастают липки. Кстати, ни одна из 75 посаженных в юбилейный год Победы не погибла. Все растут. Вырастут и пихты, которые посадили в этот день директора, главные лесничие всех наших хозяйств Ленинградской области. Наверное, стоило бы подписать саженцы, сделать их именными. Сажали деревья представители городов воинской славы Тихвина и Луги, Выборга и Ломоносова, Гатчины и Ленинграда. Нежные, залитые солнцем и теплом деревца, конечно же, приживутся, вырастут большими и красивыми, и наши дети и внуки будут также приходить на это святое место в День Великой Победы и гордиться подвигом своих прадедов. И у многих будет такая возможность – поклониться могилам, полюбоваться на цветущий сад нашей памяти.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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