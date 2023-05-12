Иванов день в Островках

Ежегодно в дачную местность Островки приезжало много гостей в имение Ивана Михайловича Оленчикова. 24 июня (7 июля) здесь торжественно отмечали храмовый праздник Иоанно-Предтеченской церкви, стоявшей на самом берегу Невы…

Петербургский купец И. М. Оленчиков в 1880 годах приобрел земли в Островках и их окрестностях. Он стал возрождать запустевшие красивые места и руины потемкинского дворца. На берегу Невы стояло еще одно полуразрушенное каменное здание – бывшая оранжерея Потемкина, которую Оленчиков решил перестроить в церковь.

И. М. Оленчиков – крестьянин-старовер из деревни Свистуново Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Приехав в Петербург в поисках лучшей жизни, трудом и упорством он достиг высокого положения в деловом мире столицы.

Оленчиков начинал в 1870 году с винного погреба и бакалейной лавки, а уже через 40 лет владел несколькими трактирами, десятком булочных и лавок, двумя гостиницами. Оленчиков был коммерции советником, потомственным почетным гражданином, гласным петербургской городской Думы от трактирного промысла, земским деятелем Шлиссельбургского уезда, членом многих благотворительных обществ и комиссий. За свою щедрость и добрые дела был награжден орденами св. Станислава 2 ст. и св. Анны 2 ст.

По проекту гражданского инженера (инженер-архитектора) В. Ф. Пруссака и на пожертвования Оленчикова бывшую оранжерею в 1894 – 1897 годах перестроили в церковь Рождества св. пророка Предтечи и Крестителя Иоанна. Храм отличался прекрасным резонансом и вмещал до 500 человек. Резной позолоченный иконостас выполнил художник Тихонов. Журнал «Зодчий» тогда отмечал, что здание «весьма изящно украшено с внешней и внутренней стороны, над входом устроена колокольня».

22 июня 1897 года новый каменный однопрестольный храм был освящен. В тот день в Островки прибыл пароход с гостями, среди которых были председатель губернской управы В. П. Марков, предводитель шлиссельбургского уездного дворянства А. А. Ильин. Освящение церкви совершал преосвященный Назарий, епископ Гдовский, в сослужении с архимандритом Гедеоном и местным благочинным. Пел хор певчих Александро-Невской лавры.

Причт церкви состоял из священника и псаломщика. Священником к церкви был определен отец М. А. Лебединский, переведенный из кафедрального собора в Петрозаводске. Псаломщиком был утвержден Ф. А. Заозерский, потом – П. Исаков, В. Арсеньев, А. Молчанов, Я. Веселовский. Оленчиков был бессменным церковным старостой, обеспечивал содержание причта: священник получал 400 рублей, псаломщик 216 рублей в год. Причт имел «квартиры» непосредственно в здании церкви. Посещали храм местные крестьяне и жившие здесь на дачах родственники Оленчикова – Мурины, Мальцевы, Пересадины, Лушины, Ветошниковы, Куницыны. Да и у самого Ивана Михайловича семья была не маленькая: жена Евгения Осиповна, дочери Анна, Елизавета и Мария, сын Александр.

Два праздника в Островках состоялись летом 1903 года. В торжественной обстановке 29 июня прошло поднятие колоколов на вновь построенную (или перестроенную?) колокольню церкви Рождества Иоанна Предтечи. Перед поднятием колоколов протоиереем Самуилом Наркевичем, священником Лебединским и иеромонахом Никифором было совершено молебствие. Полный колокольный звон был сделан на средства петербургского купца А. В. Мурина в память его почившей жены. Всех колоколов было шесть, а весили они 180 пудов. На торжестве присутствовало много дачников, в числе которых был генерал-майор И. Н. Воронов, петербургские коммерсанты И. М. Оленчиков, А. В. Мурин, И. Л. Тумм и другие.

А 27 июля состоялось большое торжество по случаю освящения церковной колокольни, сооруженной на средства Оленчикова по проекту архитектора В. А. Липского (1902 г.).

Около десяти часов утра с экстренным пароходом прибыло в Островки духовенство во главе с ректором Духовной академии преосвященным Антонием, епископом Нарвским. Преосвященного владыку на пристани встречал священник Лебединский. Божественная литургия и благодарственное молебствие были совершены преосвященным Антонием, соборным служением при хоре певчих Казанского собора. После молебствия вышел из храма крестный ход. Владыка освятил колокольню. Огромная толпа народа собралась на торжество. Среди собравшихся находились: строитель колокольни И. М. Оленчиков, В. И. Тимофеев, Мурины, Калистратовы. Торжество освящения закончилось обедом на даче Оленчикова, а вечером в парке состоялось гулянье дачников.

Духовное торжество проходило и в храмовый праздник 24 июня 1913 года.

Всенощное бдение и божественную литургию с молебствием совершал священник И. К. Кьяндский в сослужении священника М. А. Лебединского, при протодиаконе Адмиралтейского собора П. А. Симо. За богослужением хором певчих, организованном отцом Лебединским, были «со всевозможными нюансами» исполнены: «Ныне отпущаеши» Строкина (соло баритона отец Лебединский), «Хвалите имя Господне» Архангельского, «Слава и ныне… Единородный Сыне» Чайковского, «Милость мира» Соколова. Пел в церкви хор воспитанниц (под руководством воспитанницы регентши Зощенко) Николаевского сиротского института, – они приехали с классными дамами на казенную дачу в Островки. После литургии вокруг имений Оленчиковых Островки и Подспорье был совершен крестный ход. В храме на богослужении находились: профессор Духовной академии И. Г. Троицкий, В. Ф. Спехин, А. М. Мурина с семейством, В. М. Комольцев, П. А. Красавин, П. И. Калистратов и другие.

Из-за стоявшей 24 июня 1916 года жары и тесноты здания церкви всенощное бдение совершалось на площади у храма.

По окончании литургии крестный ход обошел вокруг имений Островки и Подспорье. В крестном ходе принимал участие преосвященный Анастасий, епископ Ямбургский, обратившийся перед началом хода с приветственным словом к богомольцам. В торжестве принимали участие: благочинный Н. П. Тихомиров, священник церкви Генерального и Главного Штаба П. Н. Левашев, духовенство Петрограда и Шлиссельбургского уезда: И. К Кьяндский, С. И. Голосницкий, П. А. Симо, М. А. Лебединский, В. И. Громов, И. Н. Косогорский, А. И. Карпин, В. И. Артемьев,

А. А. Тополев. Присутствовали преподаватели и профессора Духовной академии И. Г. Троицкий, А. И. и Н. И. Сагарда. Пел хор Адмиралтейского собора – один из лучших церковных хоров столицы. Владельцем Островков и ктитором храма Оленчиковым владыке, служившему духовенству и гостям была предложена трапеза, сопровождавшаяся многочисленными тостами.

В 1924 году И. М. Оленчиков был похоронен на Волковском кладбище в Ленинграде. Построенная Иваном Михайловичем церковь в Островках не сохранилась: еще в 1930-е начали разборку колокольни храма, уничтоженного в годы войны. Теперь церковь можно увидеть только на открытках и фото начала прошлого века на сайте «Госкаталог. РФ».

Наталья СЕДОВА