В Мурино прошел бизнес-завтрак с предпринимателями

Очередной клуб по интересам объединил предпринимателей Мурино. В коворкинг-центре молодого города состоялся бизнес-завтрак с предпринимателями. Участники в формате открытой беседы делились мнениями и опытом, обсуждали актуальные проблемы и пути решения.

– Бизнес-завтрак – модный формат общения, – рассказывает руководитель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Утро – самое оптимальное время для делового общения. На таких встречах можно не только узнать много полезной информации о том, как эффективно развивать бизнес, какие сервисы и инструмент лучше использовать, но и получить персональную консультацию по развитию бизнеса. В ходе прямого диалога рассмотрены вопросы о поддержке предпринимательских инициатив, разъяснен механизм максимальной доступности к государственным и муниципальным программам поддержки.

Участники обменивались мнениями по ряду вопросов, касающихся получения кредитов под минимальный процент, обучения кадров, участия в муниципальной программе по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования и других.

Данная встреча продемонстрировала необходимость «прямого» диалога с предпринимателями города для решения проблемных вопросов, снятия административных барьеров, а также определения круга актуальных вопросов, которые затрудняют развитие бизнеса.

Такие встречи способствуют откровенному разговору. Каждый может поделиться мнением, своими наблюдениями и рассказать о проблемах. Кроме того, мероприятие поможет установить новые деловые контакты. В ходе бизнес-завтрака бизнесмены охотно рассказывали о своих буднях и делились удивительными историями успеха.

Во Всеволожском районе много интересных примеров, идеи выходят за пределы своего поселка или города. В ходе расширения создаются франшизы для развития выгодного бизнеса.

Ирэн ОВСЕПЯН