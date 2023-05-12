Александр Дрозденко представил концепцию модернизации мемориального комплекса «Дороги жизни»

Вчера, 11 мая, состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Глава 47-го региона Александр Дрозденко принял участие в обсуждении и представил концепцию модернизации Дороги жизни как мемориально-ландшафтного комплекса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поручение по комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» было дано ранее Президентом России Владимиром Путиным. Проект подразумевает не только создание новых благоустроенных зон, он также должен затронуть объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда».

– Все, что мы делаем к этой дате мы должны делать неформально, по-настоящему душевно и достойно, – отметила спикер Совета Федерации и руководитель оргкомитета Валентина Матвиенко.

До важной даты осталось чуть больше восьми месяцев – осада города на Неве была снята 27 января. Запланировано свыше ста мероприятий, в том числе открытие новых музеев.

– Уверен, что сможем сделать Дорогу жизни и Зелёный пояс Славы уникальным и интереснейшим историческим маршрутом, проехать по которому будут стремиться все гости Ленинградской области и России, – прокомментировал Александр Дрозденко.

Работы по модернизации историко-культурного пространства начнутся с капитального ремонта 38-44 километра Дороги жизни. При этом остановочные пункты будут выполнены в едином историческом стиле, а населённые пункты, расположенные вдоль Дороги жизни, приобретут единый архитектурный код. В числе готовящихся обновлений ― создание светового оформления на мемориале «Разорванное кольцо» и блиндаже (узел связи «Тройка-1»). Также в Ленинградской области планируется открыть три новых культурных пространства ― «Музей тыла» в Сомино, «Музей Ладожской флотилии» в Новой Ладоге и музей в Невской Дубровке.

Кроме того, Ленинградская область договорилась с правительством Москвы о запуске в московском метрополитене тематического поезда, посвященного 80-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также работе блокадной Дороги жизни. Поезд планируется запустить 8 сентября ― в день начала блокады Ленинграда.