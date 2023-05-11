В Токсово прошли соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах

В Токсово, в спорткомплексе Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта, 6–7 мая прошли соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. Турнир начался с парада участников. С приветственным словом выступили президент спортивной Федерации Санкт-Петербурга С.Э. Дубровский и ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер по лыжным гонкам Л.А. Баранов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов России. Были и спортсмены из Всеволожского района.

6 мая состязания проходили на трамплине К-65, где за победу боролись 44 участника. Самый дальний прыжок получился у Дмитрия Щеголева из Санкт-Петербурга. Он «улетел» на рекордные 77 метров. Восьми спортсменам удалось преодолеть отметку 70 метров. Сильнейшей среди девушек оказалась воспитанница Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта Валерия Римденок, прыгнувшая на 72 метра. Порадовали зрителей своим мастерством и «ветераны». В возрастной группе 30–39 лет первое место занял Павел Еремеевский из Перми, второй результат показал Анатолий Дерябин из Республики Беларусь. В соревнованиях юношей и девушек отличились спортсмены ШВСМ, они и заняли весь спортивный пьедестал.

7 мая 33 участникам соревнований предстояло проявить своё мастерство на 40-метровом трамплине. Здесь отличились ветераны, в числе которых оказался «летающий лыжник» из поселка Кузьмоловский Фидель Терентьев, победивший в возрастной группе 40–49 лет. Он рассказал:

– Ветер был «хороший» и помогал в прыжках. Трамплины подготовлены безупречно, а уровень судейства выше всех похвал. Бригада судей во главе с заслуженным тренером С.М. Ленинским и главным секретарем Аделией Бояринцевой обеспечили объективную оценку результатов и создавали благоприятную атмосферу соревнований.

Победителям и призерам под музыку вручили кубки, медали, дипломы, вымпелы и памятные значки, выпущенные ко Дню Победы.

Александр СОРОКИН

Фото Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта