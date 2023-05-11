В Агалатовской школе открыли «Парту Героя»

Героями не рождаются – ими становятся, проходя через нелёгкие испытания и проявляя в самый трудный час невероятное мужество и самоотверженность, забывая о себе во имя Родины.

4 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи на территории Луганской Народной Республики погиб экипаж вертолёта Ка-52 в составе командира экипажа майора Абраменко Михаила Владимировича и штурмана-оператора майора Боровикова Алексея Юрьевича.

Спустя пять месяцев, 4 мая 2023 года, в Агалатовском Центре образования прошла церемония торжественного открытия «Парты Героя» в честь выпускника школы 1995 года М. В. Абраменко, посмертно получившего звание Героя Российской Федерации.

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография Героя России Михаила Абраменко, информация о его биографии и заслугах.

Право открыть «Парту Героя», носящую имя Михаила Владимировича Абраменко, было предоставлено его маме, Надежде Алексеевне, и директору Агалатовского центра образования Светлане Юрьевне Сергиенко.

В торжественной церемонии приняли участие глава МО «Агалатовское сельское поселение» Андрей Васильевич Васютин, ветераны Вооруженных сил РФ Игорь Анатольевич Дударев, Александр Юрьевич Головаченко, Олег Всеволодович Коев, представители Левашовской войсковой части 49719, руководитель пожарно-спасательной службы Агалатово Кирилл Викторович Кириллов, бабушка Михаила Владимировича Абраменко – Мария Дмитриевна Чикалова, классный руководитель Лариса Ильинична Янкунова, одноклассники героя.

Абраменко Надежда Алексеевна, не скрывая волнения, вспоминала, что её сын Михаил очень хотел летать. Он добивался своих целей. Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие были его характерными чертами.

За «Партой Героя» будут сидеть лучшие из лучших учеников. Почётное право сесть за «Парту Героя» по итогам четверти предоставят отличникам учебы, победителям предметных олимпиад, активистам.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной парте и почтили минутой молчания память всех героев, отдавших свои жизни во имя Родины.

Михаил Владимирович Абраменко родился 31 августа 1978 года в семье военных в городе Дербенте Республики Дагестан. В 1995 году окончил Агалатовскую школу. Родители Михаила, Владимир Николаевич и Надежда Алексеевна, дали сыну достойное воспитание. Он рос активным и ответственным. Его любили одноклассники, уважали учителя. По воспоминаниям одноклассников и учителей школы, он был жизнерадостным, отзывчивым, честным и открытым юношей.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению Отечеству. После окончания Военно-авиационного института в городе Сызрань в 2011 году проходил службу в Ленинградском военном округе. В разные годы выполнял боевые задачи в «горячих точках». За время прохождения службы Михаил Владимирович участвовал в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России, участвовал в миротворческой операции ООН в Республике Чад. С 2016 года принимал участие в проведении Специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Он прошел путь от летчика-инструктора до начальника службы безопасности полетов – старшего летчика.

На какой бы должности ни был майор Михаил Абраменко, он с чувством высокой ответственности выполнял свой воинский долг, отдавал все свои силы, знания и опыт повышению боевой готовности. За время службы Михаил Владимирович был награжден государственными наградами: медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, дважды – орденом Мужества за выполнение задач во время Специальной военной операции.

Командир экипажа Ка-52 Михаил Абраменко с самого начала СВО выполнил более 600 боевых вылетов в различных метеоусловиях, осуществлял сопровождение и прикрытие вертолетов Ми-8 при эвакуации раненых бойцов непосредственно с линии боевого соприкосновения, находясь под огневым воздействием украинских националистов.

За период участия в спецоперации экипаж майора Абраменко уничтожил 23 танка, 12 БТР, 4 БМП и 3 САУ противника. 11 марта 2023 года Абраменко Михаилу Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

На протяжении всей, пусть и короткой, жизни Михаил сочетал исполнение служебных обязанностей с семейной жизнью, воспитывал вместе с женой двоих детей.

Память о погибших – долг каждого живущего. Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно!

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото Татьяны АГАЕВОЙ