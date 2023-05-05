Успеть всё, везде и сразу…

Учитель истории и обществознания Павел Сергеевич Гурьянов устроился на работу в ЦО «Кудрово» относительно недавно – в августе прошлого года. И за этот короткий срок педагог уже сумел громко о себе заявить на областном этапе конкурса «Учитель года – 2023». Теперь он представит регион на престижном всероссийском уровне, который пройдет осенью в Подмосковье.

О том, как найти подход к современным детям, привить ребёнку любовь к истории и обществознанию и почему учеба – дело серьёзное, Павел Гурьянов рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей».

Артефакты на уроке истории

– Легко ли вам быть педагогом?

– Нет. Это ежедневный кропотливый труд, большая ответственность. Но если видишь плоды своей работы, это как елей на сердце! Я всегда волнуюсь перед началом урока. Мне хочется услышать после каждого занятия восторженное «вау, как интересно!». Стараюсь, чтобы 45 минут школьного времени пролетели быстро и максимально результативно.

Деятельность учителя можно сравнить, на мой взгляд, с тончайшей работой скальпеля нейрохирурга: небольшая неточность, и исправить положение уже невозможно… Душу ребенка никакому моделированию подвергать нельзя. Учителю тысячи раз приходится искать все новые и новые подходы, молниеносно принимая стратегические и тактические решения, искусно подбирая ключики к умам и сердцам учеников.

– Какое оно, нынешнее поколение учащихся?

– Они динамично мыслят, но быстро теряют интерес ко всему. Надо организовывать урок так, чтобы дети постоянно меняли точку концентрации, визуальный ряд. Необходимо использовать дополнительные средства, чтобы ребенок проникся интересом к предмету. Я люблю мастерить диковинные артефакты (копии исторических артефактов), которые потом приношу на уроки истории и показываю детям. Такой метод позволяет лучше усвоить сложный урок, раскрыть исследовательский потенциал ребёнка. Они – как ключ к новым знаниям. Знаете, самое важное в профессии – не стоять на месте.

– А как вам уникальное утверждение учеников: Тарас и Бульба – братья? Незабываемые впечатления… А например, эксклюзивный рассказ о том, что герой «Муму» хоть и был глухонемым, но сумел-таки сделать крохотную блоху? Наши дети не знают, кто такая Настасья Филипповна из романа Достоевского «Идиот», но уверены, они опознают метлу, на которой она улетела!

– Иногда у них всё так перемешивается в голове, что получается смешная белиберда. На уроках истории дети порой не могут отличить Наполеона Бонапарта от Наполеона Третьего. Учащиеся не только путают дядю и племянника, им кажется, что две разные исторически личности – это один и тот же император, который жил 120 лет и «портил жизнь» Екатерине Второй, Павлу Первому и Николаю Первому. Был случай, кто-то из ребят, пытаясь красочно представить историческое событие – казнь английского монарха Карла Первого, написал «король гордо нёс голову».

Был ещё такой случай. «Зачем мне знать про русско-турецкую войну?» – как-то спросил один из учеников. Но, услышав про Крым, сразу осекся: «Точно! Как я мог такое сказать?»

Знания вышли на первый план

– Какие качества важны для педагога, чтобы он всегда был интересен ученикам?

– Современный учитель должен обладать коммуникабельностью, креативностью, верой в каждого ребенка, педагогическим оптимизмом. Быть одним целым с учениками – это цель, наверное, каждого педагога. А добиться её можно только кропотливым трудом. Это получится только у учителя, влюбленного в свою профессию. Если у него есть желание отдать, то у ученика обязательно появится желание получить. Когда эти два желания совпадают, получается прекрасный результат.

– Как вы думаете, справляется ли современная система образования со своими задачами?

– Знания (образование) вышли на первый план. Не зря президент Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Постепенно учебные заведения превращаются в многопрофильные социальные площадки для взаимодействия детей между собой. Нынешняя школа не конвейер, а дом. Её ученик – не сырье для переработки, а индивидуальность, которую требуется развить. Для этого пестуем в детях нравственные начала. Стараемся подавать пример собственным поведением. Душа ребёнка – тонкая материя. Она состоит из тысячи струн. Учитель, как дирижёр, должен сделать всё, чтобы они зазвучали красиво.

– Россия уходит от Болонской системы образования. Что скажете об этом?

– Этот механизм был ориентирован под европейские стандарты, где образование обходилось очень дорого. Отсюда система, когда можно получить неполную специализацию за меньшую стоимость. У нас же, наоборот, никогда не было проблем с доступностью образования. Мы унаследовали очень мощную систему высшей школы Советского Союза. По сути, переход к Болонской системе должен был позволить внедрить российскую систему образования в западную. Делалось всё для того, чтобы наши специалисты могли работать где угодно без переобучения и подготовки. Но этого не произошло.

– И что делать?

– Строить такую систему образования, которая отвечает интересам нашей страны.

– Создавать новую или возвращаться к прежней, советской?

– Прошлого никогда не вернуть, заявляю вам как историк. Какие-то элементы можно внедрить. К примеру, это касается выстраивания единого профессионального стандарта средней и высшей школы.

Главное, оставаться человеком

– Расскажите, как вы пришли к профессии – по зову души? Всегда ли хотели быть школьным учителем? Что привлекло вас?

– Отправной точкой для принятия такого решения стала мама. Она всегда для меня была авторитетом. За её плечами тридцатилетний стаж работы воспитателем и педагогом начальных классов. Правда, сначала я получил образование инженера-строителя и даже вуз окончил с красным дипломом. Но было туго с работой. Подумал, почему не сменить профессию? Тем более что тяготел к педагогике. Поступил на исторический факультет Башкирского государственного университета.

– А как оказались во Всеволожском районе?

– У меня отец – военнослужащий. Семье часто приходилось переезжать с места на место. Родом я из Латвийской ССР. Жили мы в Оренбургской области, затем в Башкирии. Приехав в Санкт-Петербург как турист, решил обосноваться в Ленинградской области. Купил жилье. Мне повезло, что в прошлом году я устроился на работу в школу Всеволожского района – ЦО «Кудрово».

– Говорят, при постоянных переездах возникает проблема с адаптацией. Так ли это?

– Нет, не согласен с такой формулировкой. Мне нравилось менять города и страны. Родители изначально правильно замотивировали, настроив на хорошую учебу. Лично мне переезды позволили на собственном опыте увидеть, как работает система образования в разных регионах. А еще благодаря «кочевой» жизни я научился легче внедряться в любой коллектив.

– А у вас есть увлечения?

– Я всегда любил музыку, играл на гитаре. Занимался спортом, получил разряд кандидата в мастера спорта по троеборью со штангой. Ещё одно увлечение – авторское кино, предпочитаю смотреть фильмы Андрея Тарковского и Микеланджело Антониони. Проявлял интерес к рисованию, неплохо получались графические работы. Ритм жизни учителя – успеть всё, везде и сразу. В свободное время, если оно остается, предпочитаю читать историческую литературу. Конечно, есть любимая книга, которую я «перечитал до дыр», – это «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

– О чём мечтаете?

– О полноценной семье. Вторую половину я уже встретил, сейчас надо думать о своём продолжении… А еще главное правило в жизни – в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться человеком. Сияя любовью и добром, мы все становимся немного волшебниками!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА