С верой в Творца

Все мы не раз слышали о семейных реликвиях, которые передаются от предков к потомкам, хранят род от невзгод и напастей, а в лихую годину спасают жизни домочадцев. В преддверии празднования Великой Победы предлагаем читателям отрывок (в сокращении) из рассказа Александра Дмитриева о семейной святыне – иконе «Господь Вседержитель», которая принадлежала его бабушке, Александре Григорьевне Логиновой. В апреле 1942 года древний образ, хранимый и почитаемый в их роду испокон веков, был вывезен по коварному ладожскому льду на Большую землю. В настоящее время икона является частью экспозиции в Музее «Кобона: Дорога жизни».

…Александра сидела, плотно прижавшись спиной к борту полуторки. Машина бойко катилась по льду, разгоняя колесами талую ледяную воду. Дверь в кабину открыта была нараспашку, хлопала то и дело, едва не срываясь с петель. Фырканье выхлопной трубы, заливаемой невысокой волной, заглушало звук мотора.

«Вроде бы простая полуторка, а плывет по волнам, словно корабль или катер», – отстраненно думала Александра. Под колесами, на рыхлом весеннем льду темнела залитая ладожской водицей широкая наезженная колея. Косматые низкие облака проносились над этой белоснежной пустыней, словно стараясь укрыть от недобрых глаз вереницы движущихся через Ладогу машин с людьми и грузами.

На дне кузова, на сложенных матрасах, лежали люди – живые, укутанные кто в полушубок, кто в ватник, кто – в некогда щегольское пальто. Спасаясь от холода, многие повязали поверх одежды платки и шали, но ледяной апрельский ветер все равно пронизывал до костей. Эвакуация на Большую землю – большой риск, большое испытание, но и большая надежда выжить…

Страха не было. Измученные голодом и холодом ленинградцы давно перестали бояться смерти, мучительно было только слишком медленно идущее время. Александра молилась – горячо, истово. Молилась за своих родных, которые лежали здесь же, вжавшись в трясущийся пол полуторки – двоих сыновей, двух дочерей и старенькую маму. Молилась за людей в других машинах, движущихся в колонне спереди и сзади. Молилась за тех, кто по ладожскому льду вез в осажденный город продовольствие и боеприпасы, кто бил врага на земле и в небе.

В руках она держала икону «Господь Вседержитель» – старинный образ Творца, хранившийся в семье со времен старообрядчества. Тесаная с тыльной стороны топором, с остатками коры на боковых поверхностях, икона была намолена за столетия многими поколениями рода. Считалось, что она спасала от несчастий. Семейные рассказы о чудодействии иконы уходили в такую древность, что всего уже и не вспомнить. Пращуры передавали образ по завещанию от самого старшего родственника к другим пожилым – следующим хранителям рода.

Молились «Вседержителю», уходя на войны и в начале посевной, прося доброго урожая. Молились о счастливых брачных союзах и благополучном разрешении от бремени, об успешном исходе дел и всего задуманного. Матери, бабушки и деды, провожая своих сыновей и внуков, говорили: «В трудную минуту вспомни «Вседержителя», проси, и он тебе поможет». Это напутствие навсегда сохранялось в памяти потомков.

Застывшими от холода руками Александра держала икону – лик Господа был обращен к низкому небу, хмурым тучам, нависшим над озером, скованным льдом. И казалось ей, что по высшему провидению эти серые облака надежно укрывают ледовую трассу от бомбежки. Нельзя, невозможно было выпустить образ из рук, прервать горячую молитву, отпустить ту невидимую нить, что связала её измученную душу с верой в спасение.

Внезапно полуторку повело в сторону. Резко затормозив, шофер выскочил из машины и от души выругался – впереди, прямо на залитой водой дороге, зияла огромная полынья, оставшаяся от разрыва снаряда. Чудом, просто чудом автомобиль не ушёл под лёд! Длинным шестом водитель попытался измерить глубину – куда там, дна не достать, а ведь до берега оставалось не больше километра.

«Как заметил-то ещё… Повезло…» – бормотал уставший шофер, повидав на этой ледовой трассе немало трагедий. Люди в кузове полуторки, привстав, с ужасом смотрели на зловеще поблескивающую воду – да, они привыкли к тому, что смерть ходит очень близко, но погибнуть в шаге от спасения было страшно.

Перебравшись в другую колею, машина двинулась дальше. А в душе Александры все ярче разгорался огонёк светлой радости – не оставил Господь, услышал искреннюю молитву, даровал спасение в этой, земной жизни – и родным, и попутчикам. И чем ближе становился спасительный берег, тем более радость эта росла и крепла, превращаясь в уверенность, что с Божией помощью можно преодолеть любые невзгоды.

Так и вышло – в семье верили, что «Господь Вседержитель» незримо помог им пережить авианалёты во время эвакуации, восстановить силы и здоровье, подорванные после голодной и страшной блокадной зимы. В 1945 году Логиновы вернулись во Всеволожск, а с ними обратный путь проделала и семейная реликвия.

Замуж Александра Григорьевна больше не вышла, храня память о муже, погибшем осенью 41-го в боях под Невской Дубровкой. Дети выросли, выучились, создали свои семьи. А «Господь Вседержитель», пересекший Ладогу в кузове легендарной полуторки и перешедший по наследству к автору этого рассказа, теперь стал частью экспозиции Музея «Кобона: Дорога жизни».

Материал подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива семьи Логиновых-Дмитриевых