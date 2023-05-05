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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Маршрут «Ладожские берега» подготовлен к туристическому сезону

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Более 30 объектов инфраструктуры экологического маршрута «Ладожские берега» заказника «Коккоревский» отремонтировано и приведено в порядок.

Специалисты дирекции ООПТ Ленинградской области комитета по природным ресурсам региона отремонтировали и покрасили смотровые площадки, орнитологическую вышку, информационные стенды, настилы, очистили или заменили указатели, аншлаги, таблички.

Экологический маршрут «Ладожские берега»  протяженностью 5,7 км расположен в прибрежной полосе Ладожского озера и пролегает по наиболее возвышенной северо-восточной части заказника.  Маршрут обустроен в 2019 году в рамках приоритетного регионального проекта «Тропа 47».

Маршрут знакомит  как с природными объектами ― сосновым бором, молодым Коккоревским болотом, так  и памятниками фортификации  ―  сооружениями форта, где в 1941–1955 гг. находилась передовая батарея Краснознамённого Балтийского флота, защищавшая «Дорогу жизни» и рубежи обороны советских войск на берегах Ладоги и Невы.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

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