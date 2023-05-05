Всеволожские дружинники признаны лучшими в Ленинградской области

Подведены итоги ежегодных конкурсов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области» 2022 года. Всеволожские «дозорные» в очередной раз заняли высокие места.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, на пьедестале почета в третий раз подряд оказался Георгий Суокас. Вторым и третьим по итогам конкурса стали Сергей Павлов и Евгений Баринков. Все трое победителей представляют добровольную народную дружину «Всеволожский дозор».

Лучшей народной дружиной по итогам 2022 года стала «Народная дружина МО Приозерское городское поселение», на втором и третьем местах – Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» и Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение».

При выборе лучших народных дружинников учитывались такие факторы, как количество правонарушителей, задержанных сотрудниками полиции совместно с народными дружинниками, участие в охране общественного порядка и профилактических мероприятиях.

Награждение ценными подарками победителей Конкурсов будет приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

По материалам пресс-службы администрации ВМР