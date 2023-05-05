Во Всеволожском районе стартовала «Школа фермера»

В рамках восьмого набора проекта «Школа фермера» 45 студентов пройдут обучение в хозяйстве ООО «Спутник-Агро». Будущие предприниматели освоят азы мясного скотоводства и птицеводства.

Занятия в «Школе фермера» помогут получить новые знания, разработать бизнес-план, а после обратиться за грантовой поддержкой. Обучение проходит бесплатно и включает в себя как теорию, так и практику.

– В последние годы в Ленинградской области растут темпы производства АПК, – отметил зампред правительства ЛО, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – Отрасль важная: она способствует обеспечению продовольственной безопасности. Только за прошлый год объемы производства фермерской продукции увеличились на 9,8%.

В первый учебный день студенты провели практическое занятие на территории племенного предприятия по разведению крупного рогатого скота мясных пород. Всего в этот набор к занятиям приступили 24 студента отделения мясного животноводства и 21 студент отделения птицеводства.

Отметим, что образовательный проект «Школа фермера» был запущен в 2021 году, за это время обучение прошли 239 человек.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН