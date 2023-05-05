Во Всеволожском районе проходят противоаварийные рейды

За порядком на дорогах Всеволожского района следят специальные профилактические рейды. В центре внимания подростки, управляющие мотоциклами, мопедами и скутерами.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Всеволожскому району, только за один подобный рейд были выявлены как нарушители, управляющие транспортным средством без прав, так и водители в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства бесправников эвакуированы на штрафстоянку.

– Находясь на проезжей части, мотоциклисты должны помнить, что соблюдение ПДД – залог как собственной безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения, – отметили специалисты госавтоинспекции. – Водителям мототранспорта необходимо соблюдать установленный скоростной режим, передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют юным водителям – подростки без прав становятся полноценными участниками дорожного движения, однако не имеют достаточных знаний и навыков, чтобы справляться с опасными ситуациями на дороге. Результатом подобной беспечности может стать настоящая трагедия. Поэтому одной из важных составляющих работы госавтоинспекции являются профилактические беседы.

Фото пресс-службы ГИБДД по Всеволожскому району