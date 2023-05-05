Во Всеволожске прошло поэтическое представление в память поэтов-фронтовиков «Живые»

Студенты-первокурсники Ленинградского областного колледжа культуры и искусства подготовили поэтическое представление «Живые». Ребята посвятили его поэтам-фронтовикам, и с большим успехом показали на многих концертных площадках Ленинградской области.

Так, на сцене Всеволожского центра культуры и досуга 4 мая под руководством мастеров курса – режиссёров Влада Павлова и Юлии Радько – студенты «проживали» жизни совсем ещё молодых людей, чьи судьбы опалила Великая Отечественная война.

В основу сценария представления вошла поэзия военных лет. Многие из этих поэтов погибли, когда им было всего 20 лет. Это Коган, Багрицкий, Кульчицкий и многие другие: все они смогли написать прекрасные пронзительные стихи, которые будут жить вечно.

Значение этого поэтического представления трудно переоценить: те, кто выходил на сцену, навсегда запомнят эти стихи и песни. Запомнят их зрители. А это уже не мало.

Владимир Шемшученко