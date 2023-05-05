Во Всеволожске отметят День Победы в парке «Песчанка»

Общественное пространство «Парк Песчанка» 9 мая превратится в концертную площадку – здесь пройдут торжественные и развлекательные мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Концертная программа «На солнечной поляночке» с участием творческих коллективов города Всеволожска и Всеволожского района начнётся в 14.00 и будет длиться до самого вечера. На территории парка будут работать полевая кухня и выставка военной техники из коллекции Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова.

В 19.00 пройдет Всероссийская акция «Минута молчания» – символ вечной народной памяти и скорби о жертвах фашизма, объединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защиты общечеловеческих ценностей.

Ну а после 19.10 продолжится концертный блок, но уже с выступлением приглашённых артистов. Своими номерами порадуют квартет «Петербургское небо», Санкт-Петербургский театр «Легенда», заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов.

Вход на мероприятие свободный. Напоминаем, что на территории парка запрещено распитие алкогольных напитков.