Александр Дрозденко провел открытый урок в Муринском центре образования

Сегодня, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел открытый урок «Бессмертного полка» для учеников Муринского центра образования № 2.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона в формате открытого диалога беседовал с ребятами о героях Великой Отечественной войны, а также легендарной акции «Бессмертный полк». Уделил губернатор внимание и попыткам переписать историю страны, обесценить значимость и важность той победы.

Школьники также подготовились к мероприятию и принесли штендеры с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны. Почти в каждой семье Ленинградской области есть свой герой, память о котором бережно хранится потомками. Вкладывает силы и ресурсы в дело увековечения памяти о подвигах ленинградцев и правительство региона: создаются новые музейные и мемориальные комплексы, регулярно проходят памятные акции и тематические мероприятия.

Фото пресс-службы администрации ВМР