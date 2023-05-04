Школьник из Сертолово победил в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Всероссийский конкурс собрал более 2,5 тысяч научно-популярных видеороликов юных исследователей со всей страны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Руслан Самарцев из Сертоловской средней школы объяснил в своем ролике процесс обогащения полезных ископаемых в добыче. Работа Руслана победила в номинации «Науки Будущего».

Победители и призеры конкурса получили образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое. Также специальные призы вручили школьным учителям-наставникам финалистов, а для школ-победителей подготовили особые призы, среди которых цифровые лаборатории для практического изучения естественнонаучных дисциплин, робототехнические наборы и конструкторы, а также оборудование для лабораторий аддитивных технологий.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» включен в программу Десятилетия науки и технологий и даёт широкие возможности для самореализации и творчества школьников. Важно отметить и работу учителей, которые помогали и активно поддерживали ребят. Для этого в Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, мы ввели специальную номинацию», – прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.