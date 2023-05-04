Депутат ведет прием
Уважаемые жители города Всеволожска! Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Валентинович Матвеев проводит приёмы граждан.
График приёма в мае:
04 мая – ул. Магистральная, дом 10 (общество инвалидов мкр. Бернгардовка)
11 мая – ул. Комсомола дом 2, помещение 4 (совет ветеранов мкр. Мельничный ручей)
18 мая – ул. Московская дом 6 (КДЦ «Южный»)
25 мая – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (совет ветеранов мкр. Котово Поле)
Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.