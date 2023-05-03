Школьники проводят экскурсии по памятным местам Сертолово

Проект под названием «Путеводитель экскурсионных программ по городским историческим и патриотическим местам» существует в городе Сертолово с февраля. В конце апреля, в канун Дня Победы, он начал поэтапно реализовываться. Первым его этапом стала подготовка цикла уличных экскурсий, которые проводили учащиеся из разных учебных заведений города.

Юные экскурсоводы школьного музея «Честь и гордость Отечества» при сертоловской гимназии, под руководством Марины Михайловны Сечко, организовали небольшой пешеходный маршрут, посвященный Парку Героев, Аллее Славы и памятнику воинам-интернационалистам. Одно из центральных мест в ходе экскурсии будет занимаеть подвиг Героя Советского Союза Дмитрия Семёновича Молодцова. Именно его имя носит улица, на которой расположено учебное заведение.

Учащиеся сертоловской школы № 2 вместе со своими наставниками разработали другой маршрут. Он посвящён Герою Российской Федерации гвардии лейтенанту ВДВ Дмитрию Кожемякину. Во время экскурсии ученики школы Дмитрий Цой и Анастасия Алёшина рассказали о школьном музее, где есть небольшая экспозиция, посвящённая герою, о подвиге и памятнике Дмитрию и всем воинам-десантникам 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии, показали дом, где он жил и сейчас живёт его семья.

Музей, расположенный в здании Сертоловской школы № 2, который возглавляет Виктория Вадимовна Савостина, существует с 2002 года. Он считается городским и имеет множество уникальных экспонатов.

Не менее интересной будет экскурсия, организованная учащимися Сертоловской средней общеобразовательной школы № 1. Юные экскурсоводы организовали два маршрута в разных районах города.

Первый экскурсионный объект – мемориальная доска Герою Советского Союза Дмитрию Семеновичу Молодцову, расположенная на доме № 5. В далеком 1943 году Дмитрий Молодцов закрыл собой амбразуру врага, повторив подвиг Александра Матросова, тем самым обеспечив наступление и приблизив прорыв блокады. Именем Героя названа центральная улица города, а в пришкольном парке открыт его памятный бюст.

Второй, более продолжительный, маршрут был посвящён Карельскому укреплённому району, сыгравшему во время войны роль северного щита для Ленинграда и которому в этом году исполняется 95 лет. Эскурсия будет заканчиваться у мемориальной доски в честь санинструктора и снайпера Тамары Чернаковой, спасшей своей отвагой и меткостью сотни сослуживцев и погибшей от фашистской пули.

Совсем скоро на всех маршрутах, организованных юными экскурсоводами, участниками экскурсий станут ветераны, воспитанники творческих коллективов, члены общественных организаций и гости города.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»