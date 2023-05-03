Семьи сертоловских военнослужащих посетили Кронштадт

Семьи военнослужащих, в которых отцы, сыновья, мужья и братья в рамках частичной мобилизации отправились на фронт и защищают Родину в ходе Специальной военной операции, сегодня, как никогда, нуждаются в помощи. Моральная, материальная, юридическая, социальная и просто бытовая поддержка оказывается матерям, жёнам, детям наших воинов на всех уровнях.

Особый символ носит такая поддержка в связи с поздравлением 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В канун этой великой и священной для каждого россиянина даты для семей мобилизованных сертоловчан была организована экскурсия в город воинской славы Кронштадт. Жены и дети военнослужащих посетили форт Константин, Музей маяков, совершили обзорную экскурсию по городу, посетили «Дерево жизни», парк «Патриот», Петровскую пристань, Якорную площадь, и, конечно, поставили свечи и помолились за наших защитников в Кронштадтском Морском Никольском соборе.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж