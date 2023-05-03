Жители Всеволожского района выбирают благоустройство

Жители Всеволожского района могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в своих городах и поселках. Голосование будет идти до 31 мая на единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru.

Как сообщает ЛенТВ24, Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству в стране и уверенно лидирует в реестре лучших практик Минстроя по благоустройству.

В текущем, 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.