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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жители Всеволожского района выбирают благоустройство

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Жители Всеволожского района могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в своих городах и поселках. Голосование будет идти до 31 мая на единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru.

Как сообщает ЛенТВ24, Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству в стране и уверенно лидирует в реестре лучших практик Минстроя по благоустройству.

В текущем, 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

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