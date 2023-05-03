Гранты Губернатора Ленинградской области 2 отбор 2023 года

Объявление о проведении второго конкурсного отбора по предоставлению в 2023 году грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2021 года № 203 (далее – Порядок) Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области (место нахождения и почтовый адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский просп., дом 67, литера А., адрес электронной почты: lenoblpress@lenreg.ru) объявляет о проведении второго конкурсного отбора по предоставлению в 2023 году грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов (далее – отбор, гранты,

СО НКО). Срок проведения отбора: начало отбора: 03 апреля 2023 года. окончание отбора: не позднее 21 июня 2023 года. Срок приема заявок: с 9 час. 00 мин. 03 апреля 2023 года до 18 час. 00 мин. 03 мая 2023 года. Подробнее по ссылке.