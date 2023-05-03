В Лосево прошел туристический слёт молодых семей

В конце апреля на базе отдыха «Юность» в Лосево прошел ежегодный туристский слёт молодых семей. Участниками стали четыре семейные команды, которым за три дня предстояло пройти 13 этапов, включавших в себя разнообразные спортивные, творческие и туристские задания.

Туристы под руководством опытных инструкторов должны были проявить силу и ловкость, способность выживания в природных условиях, соревноваться в различных конкурсах на скорость и внимательность, участвовать в творческих и кулинарных состязаниях.

В конкурсе «Угадай мелодию», приуроченном к проходящей в Ленинградской области акции «Год команды знаний», звучала музыка из песен о школе, учителях и наставниках. «Капитанский конкурс» был посвящён юбилейной дате – 80-летию прорыва блокады Ленинграда. За 5 минут участникам предстояло ответить на десять тематических вопросов.

Кроме организованных в рамках туристического слёта конкурсных мероприятий, его участники могли просто погулять по сосновому лесу и насладиться природой. Завершилось трёхдневное мероприятие «Командным ориентированием», по окончании которого команды участники получили подарочную и сувенирную продукцию, необходимую для начинающих туристов.

Справка. Туристический клуб «Робинзоны» существует в городе Сертолово почти 14 лет. Его бессменным руководителем всё это время является депутат городского совета Павел Поляков. Клуб пользуется огромной популярностью у сертоловчан. В тесном контакте с ним работает городской клуб молодых семей «Счастливы вместе». Обе организации проводят много совместных инициатив – интересных мероприятий и захватывающих туристических походов.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»