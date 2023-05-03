Александр Дрозденко провел пресс-клуб на тему «Нацпроект «Комфортная городская среда»

Во вторник, 2 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл первый в этом году пресс-клуб на тему «Нацпроект «Комфортная городская среда» как импульс развития Ленобласти». В нём приняли участие заместитель председателя областного правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский и председатель комитета по ЖКХ ЛО Александр Тимков.

– Два миллиарда рублей будет направлены на благоустройство более сотни территорий, – отметил Александр Юрьевич. – И это – серьезная смета. В регионе построят множество новых площадок, зон отдыха и общественных пространств. Область становится краше. Можно много говорить о том, что всё плохо, руководствуясь эмоциями, но все-таки результат работы программ по благоустройству свидетельствует об обратном. Например, лучшим городом России по комфортности проживания в рейтинге Минстроя РФ стало Кудрово. Чем не положительная тенденция? Да, есть вопрос к архитектурным задумкам, креативности порой не хватает.

Как подчеркнул глава региона, у каждого объекта благоустройства должна появиться своя авторская изюминка. Такой подход был в самом начале. Теперь же получается, что идеи иссякли.

«Да, бывает и аляповатое благоустройство. Куда смотрят архитекторы, составляя эскизы? Это то же самое, что надеть фрак, спортивные штаны, лакированные туфли, бескозырку и выйти на улицу. Беда!» – сказал Александр Юрьевич.

– Мне нравится благоустроенная набережная в Луге, – отвечая на вопрос о трех лучших благоустроенных объектах, рассказал губернатор. – Представьте только, её восстановления ждали почти полвека. Красивая территория на Соборной улице в Гатчине, прекрасно благоустроили набережную возле памятника Петру Первому в Лодейном Поле. Люблю принимать участие в субботниках на Дороге жизни. Здорово было, когда вместе с руководителями комитетов и главами наводил порядок близ сертоловского родника.

…Да, динамика по благоустройству в Ленинградской области бьёт все рекорды. Регион в топе лидеров по созданию новых общественных пространств и объектов. Но порой городские власти безнадежно разводят руками: они не могут никак повлиять на хозяев земельных наделов. Как при таком раскладе следить за архитектурным обликом и возможно ли очистить города от некрасивых киосков?

– Иногда в споре рождается творчество, – отметил Евгений Барановский. – Был случай, когда много жалоб было насчёт облика одного из спортивных объектов. В итоге его переделали, и он стал одним из лучших в России. Для того чтобы города не уродовали объекты, нужно вводить единый дизайн-код. Сейчас мы работаем над реализацией этого проекта. Это большая работа, но она урегулирует ситуацию с объектами розничной торговли и придаст идентичность каждому городу Ленинградской области. Нами уже разработано 33 дизайн-кода.

– Безусловно, Всеволожск меняется в лучшую сторону, – отметил губернатор. – Чистый, красивый и ухоженный город. Недавно вместе с главой президентского фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой были во Всеволожске. Какой замечательный город, отметила она, увидев красивые домики на Колтушском шоссе и яркие детские площадки. Проводив гостью, поехал в микрорайон Южный. Там строится новый объект. Честно скажу, такое ощущение, что из ГУЛАга деревянный барак перенесли и хотят сделать из него торговый павильон. Не губернатор, а местные власти должны решать эти вопросы. Муниципалы должны прописать правила, которые будут регулировать внешний вид торговых точек: от вывесок до формы. Кто-то нарушил – применить серьезные меры, снести уродующие объекты.

Как рассказал Александр Юрьевич, ещё один участок во Всеволожске, заставленный торговыми точками, ему напомнил домики Наф-Нафа, Нуф-Нуфа, Ниф-Нифа из сказки про трех поросят и синьора Тыквы из книжки про Чиполлино.

– Все смешалось на участке, – подчеркнул глава региона. – Нужно следовать архитектурным стандартам. Это понятие никто не отменял, его надо соблюдать. Нужен единый стандарт, который должны разработать муниципалы и жестко следить за его исполнением. Давайте обсудим эту тему на Градостроительном совете в правительстве!

Ирэн ОВСЕПЯН