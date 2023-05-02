Во Всеволожске прошел конкурс «Национальная краса Всеволожского района-2023»

Конкурс «Национальная краса Всеволожского района-2023» проходил в этом году 28 апреля в Культурно-досуговом центре «Южный». Девять участниц от 16 до 35 лет решили испытать свои силы в этом состязании, где главное – не корона победительницы, а желание самовыражения и самоутверждения, то есть те качества, которые помогают добиваться успехов.

Без сомнения, все претендентки на корону были красивы – каждая по-своему. Однако жюри оценивало не внешние данные, а умение с достоинством носить национальный наряд, держать осанку, хорошо готовить и правильно отвечать на вопросы мини-викторины. Русских красавиц было больше, хотя Всеволожский район считается многонациональным. Представить свою диаспору на сцене вышли цыганка Диана Марцинкевич, узбечка Камила Рузиева, татарка Татьяна Капустина и дагестанка Таиса Магомедкеримова.

Каждая из участниц рассказала о себе в трехминутной самопрезентации, показала творческие способности и таланты в конкурсе «Мой звездный час», продемонстрировала знание истории малой родины. Блюда национальной кухни всем попробовать не удалось, остается положиться на мнение взыскательного жюри. Но ярких впечатлений у зрителей и без того было достаточно.

В этом году титул «Национальная краса Всеволожского района» завоевала Диана Марцинкевич – активистка, творческая личность и, наконец, просто красавица.

Конкурс был очень достойно организован отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и Муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Альфа».

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина