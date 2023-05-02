Активные всеволожцы прошли 10 тысяч шагов к жизни

«В здоровом теле – здоровый дух», – с этой фразы начали свой субботний день жители Всеволожска. 29 апреля на городской велодорожке состоялся муниципальный этап Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

Участники преодолели дистанцию в 5 км. Приурочено мероприятие ко Всемирному дню здоровья.

– Сегодня погода бодрит нас, – отметила заместитель директора Всеволожского центра физической культуры и спорта Ива Семенова. – Отрадно видеть людей совершенно разного возраста: от самых юных любителей ходьбы до тех, кто уже на постоянной основе занимается ежедневными прогулками. Не зря говорят, что все начинается с ходьбы, с движения. И это основа для любого последующего занятия спортом.

Ходьба – самый оздоровительный вид активности. Он не требует особых затрат: не нужно покупать инвентарь, тратиться на абонемент в спортивный зал. Да и какое-то особенное время выделять необязательно: кто-то ежедневно ходит пешком на работу или учёбу, а кто-то составляет увлекательные пешие маршруты по историческим местам.

– Движение – это жизнь, – дружно заверяют Надежда Одинокова, Светлана Коваленкова и Мария Ильюшенко. Все они участницы группы по скандинавской ходьбе из микрорайона Бернгардовка. – Мы в восторге от нашего тренера – Ольги Савойской, которая приучила нас шагать к здоровью. Ходьба – это золотой рецепт здоровья. Настроение боевое! Погода, конечно, не солнечная. Но это даже к лучшему – помогает держать высокий темп.

В основе акции лежит рекомендация врачей о необходимости ежедневного совершения 10 тысяч шагов. Считается, что ходьба помогает поддерживать двигательную активность даже при отсутствии других физических нагрузок.

– Акция направлена на пропаганду ЗОЖ, – говорит мастер спорта СССР по биатлону Ольга Савойская. – Регулярные физические нагрузки продлевают жизнь. Не надо лежать на диване, давайте шагать вместе к здоровью!

Перед началом пешего маршрута все сделали разминку. После зарядки участники отправились на длинную дистанцию в десять тысяч шагов. Позитивный настрой и энтузиазм сразу превратили спортивную акцию в праздник – расстояние было пройдено быстро с улыбками на лицах и задорным огоньком в глазах. Можно было идти как в фоновом режиме, так и с палками, поскольку в процессе предполагалась скандинавская ходьба. Именно она разгружает опорно-двигательный аппарат, помогает держать сосуды в тонусе, а давление в норме.

Участники высоко оценили организацию мероприятия, благодаря чему спортивный праздник оставил много приятных эмоций. Люди отмечали удобную трассу, дружный, отзывчивый коллектив организаторов, а также возможность посетить мобильную амбулаторию.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото отдела ФКС Всеволожского района