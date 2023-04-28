Хореографический ансамбль «Надежда» отметил 30-летний юбилей

Большим праздником, очень торжественно и красиво отпраздновал свой 30-летний юбилей Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда».

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» собрались, чтобы разделить радость этого события, педагоги Дворца детского и юношеского творчества, выпускники коллектива, дети, которые сегодня постигают искусство танца под руководством своих замечательных наставников, и, конечно же, самые заинтересованные люди — родители учеников.

Прекрасная программа, подготовленная талантливым режиссером ДДЮТ Людмилой Валентиновной Котиной, вместила весь многолетний творческий путь ансамбля – от классических постановок до дебютных танцев. Резвились на сцене в необычных костюмах счастливые малыши, только недавно влившиеся в коллектив – впереди у них годы ученичества. Показывали блистательное отточенное мастерство выпускники прошлых лет, многие из которых давно не выходили на сцену, но не растеряли своих навыков.

Новые постановки, прежние хореографические сюиты, которые вошли в классический фонд ансамбля, поздравления, цветы, подарки – всё было на этом празднике танца, которые запечатлел для истории Антон Ляпин.