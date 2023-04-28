Про дядю Мишу, Габошу и «Нашу трассу»

Гарболово – не только деревня, но и воинская часть в Куйвозовском сельском поселении. Своя интересная история, свои особенности. Но если вы наберёте в социальных сетях «Гарболово», сразу выскочит во «ВКонтакте» слоган «Наша трасса». Между прочим, 7,5 тысячи подписчиков. Есть и свой сайт, где размещена разная полезная информация о возможностях трассы и её особенностях, фотографии местной красоты и тех, кто всё это создал.

Лыжная трасса поблизости от деревни давно стала излюбленным местом почитателей этого зимнего вида спорта и отдыха. Самое интересное, что «Наша трасса» – дело рук не специалистов, к примеру, Федерации лыжного спорта или властей, озабоченных здоровьем населения, а чистая инициатива, без малейшей примеси коммерции, группы энтузиастов. Местных жителей, влюбленных в этот вид спорта, в Богом подаренную красоту местности, идеально подходящую для лыжной трассы. Со временем «Наша трасса» стала своеобразным социально-общественным проектом, к которому подключилось большое количество людей, в том числе и муниципальные власти, но самое главное – «Наша трасса» стала той объединяющей идеей, что живём мы на своей земле, и только от нас зависит, кого мы вырастим – потребителей или людей, ответственных за будущее нашей страны.

И сегодня мы расскажем о дяде Мише, узнаем, кто такая Габоша и почему она так важна для трассы, и о некоторых из тех, кого «Наша трасса» приручила и воспитала в духе товарищества и любви к Родине. Да-да! Всё так, поверьте пока на слово.

Маршруты на разные вкусы и степени мастерства

Последняя в этом сезоне фотография дяди Миши Бортова на лыжах помечена во «ВКонтакте», кажется, 9 апреля. Вокруг просматриваются только жалкие островки снега, но дядя Миша – на лыжах, соответственно, счастлив и доволен.

Лыжный сезон закрылся традиционным феерическим забегом под названием «Последний снег», эксклюзивные медали, которыми награждают только на «Нашей трассе», получили достойнейшие.

И трасса начинает жить уже по летнему расписанию. Лето – это совсем не маленькая, а очень даже большая жизнь для «Нашей трассы». Но ждать она будет зимы, только зимой заживёт, задышит полной грудью, открывая во всей красе каждый, самый потаенный уголок этих удивительных мест, словно специально созданных Всевышним именно для этого вида спорта.

Но дядя Миша (а вообще-то Михаил Вадимович Бортов) любит трассу, как и должно любить, – всякой, и в любое время года: весной и летом, осенью и зимой, потому что каждый метр этой трассы лично им исхожен, ухожен и обжит. На самом деле трасс тут несколько, точнее маршрутов – на все вкусы, степени зрелости мастерства и поставленные цели. Есть крутые и стремительные спуски для профессионала, есть семейная трасса, по которой можно пройтись не спеша даже с маленькими детьми, есть специально выбранная красота для туристов.

– Только успевай щелкай фотоаппаратом! – вводит нас в курс дела Бортов. – На этом маршруте на целую выставку можно нащелкать под названием «Россия – Родина моя». Виды просто потрясающие.

Хотя сам Бортов, как выяснилось, родился далековато от этих красот, он ярославский. Там и школу окончил, там и на лыжи впервые встал, а, окончив Рязанское высшее военное училище связи, практически всю воинскую службу нес здесь, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Второй раз по-настоящему встал на лыжи спустя годы, практически уже выйдя в запас по службе.

…Мы приехали на трассу с нашим фотокорреспондентом в пасмурный весенний день, с утра моросил бесконечный дождичек. И пространство перед стадионом, и тем более сам стадион были скорее пригодны для конькобежного спорта, чем для старта лыжной гонки с символическим названием «Последний снег». Но Бортов был настроен оптимистично:

– В лесу всё совсем по-другому, там снег ещё хорошо лежит, трассу мы привели в полный порядок. К старту готовы – спасибо моим помощникам. Отличные пацаны подрастают! И конечно, Габоше, без неё мы как без рук. В общем, к старту готовы.

Знакомимся и с Габошей, это специальная супермашина, без которой на трассе не обойтись.

– Это одно из первых наших серьёзных приобретений, – продолжает рассказ Михаил. – 200 тысяч на Габошу собирали всем миром, но, конечно, в первую очередь «боевая пятерка» вложилась, с которой трасса и начиналась. Огромная благодарность главе Куйвозовского сельского поселения Горюшкину Александру Евгеньевичу, который на свои личные сбережения приобрел и подарил «Нашей трассе» снегоход, вообще, всячески помогает нам.

«Алло, Тагил! Тебя Верблюд вызывает!»

А начиналось всё так: собрались однажды пять человек, три мужика и две очень заинтересованные девушки, поговорили и решили: быть трассе. Трудно было поначалу поверить в успех этого предприятия, но, поверьте, когда есть идея, объединяющая людей, всё может получиться. Дочь Зили Сайфуллиной, которая была в числе этой «пятерки», здесь, на нашей трассе, впервые в пять лет встала на лыжи. Сейчас Дина Сайфуллина входит в юношескую сборную Ленинградской области по биатлону, принимает участие в спартакиаде Северо-Запада, показывает отличные результаты.

– Но мы не ставим своей целью воспитать чемпионов, – подчеркивает свою позицию Михаил. – Есть у ребят успехи, получаются результаты – хорошо, но самое главное – у людей появилась возможность, как мне кажется, по-новому взглянуть на многое, в том числе своё место в этой жизни, на собственные возможности. И сейчас нам очень многие помогают, потому что трассе нужны всё и все: электрики, монтажники, водители, люди, умеющие хоть что-то делать своими руками. Мой давний коллега Коля Фролов разработал потрясающий дизайн всех медалей, а памятки, баннеры и правила жизни на трассе – всё это рисуется, печатается тоже добровольными помощниками.

Да, такого логотипа, как у Гарболовской лыжни, ещё поискать: весёлый медведь на лыжах, явно любитель скорости и снежных склонов. А склоны здесь замечательные, одни названия чего стоят: Тагил, Тундра и просто Труба. А ещё Верблюд, озеро Лесное и Тёщин язык. Названия, как и вся трасса, – народные. Родились сами собой, потому и закрепились. Все законно присутствуют на развернутой перед входом на стадион огромной карте местности и обозначенных на ней всех пяти маршрутов. И порой, кстати, по связи можно услышать вот такие забавные диалоги: «Алло, ты где?» – Я в «Трубе» – А ты куда направляешься? – К «Верблюду» иду».

Петля Юрия Слюдяева, или «Папины лыжи»

Есть на трассе «Мастер» и очень сложная с профессиональной точки зрения, восьмеркой закрученная петля. И название есть: «Петля Юрия Слюдяева». На вопрос, что стоит за эти названием, Михаил Вадимович пригласил пройти в одну из бытовок, где были ответы на многие вопросы.

В техническом арсенале «Нашей трассы» две удобные

отапливаемые бытовки, два биотуалета, обустроенный стадион, но главная ценность – это продуманные, очень профессионально обустроенные маршруты трасс.

И здесь нет мелочей, вернее, они есть, и на них очень стоит обратить внимание. Но вот скажите, «Музей лыж» – это где еще такое можно увидеть? А здесь можно. Правда, Бортов признается, что до громкого названия «Музей» их начинанию далековато, но начало положено грамотно. По стене бытовки таким… частоколом выставлены лыжи. Маленькие, большие, старенькие и бывалые. Знаменитые и просто первые детские лыжи сына Бортова – Сережи, на которых он катался тоже на этой трассе.

В центре этого импровизированного музея – самый настоящий эксклюзив, раритет, гордость экспозиции: видавшие виды лыжи с короной столицы Олимпийских игр 1964 года – города Инсбрука, олимпийскими кольцами и звездами Кремля.

– Папины лыжи, – с гордостью говорит Бортов, – и мои первые графитовые лыжи, то есть пластиковые. И деревянные лыжи, и крепления, которых больше нигде не увидишь, они сделаны вручную, и коллекция лыжных ботинок – вы знаете, вся история, можно сказать, в лицах развития отечественного спорта. Можно посмотреть, можно потрогать, можно вдохновиться на подвиги, когда видишь, каких результатов достигали люди на этих, практически срубленных деревяшках!

Да, здесь же и лыжи, на которых 16-летний перворазрядник Миша Бортов стал вторым на чемпионате города Ярославля. А что же «Петля Юрия Слюдяева»? Это имя первого тренера Михаила Вадимовича, который был редким мастером строительства и подготовки трасс. В память о нем и названа эта петля.

– А вообще-то, – говорит Бортов, – вдохновил меня и благословил на всё это дело, конечно, мой отец. Когда он впервые увидел эти места и взглянул на них глазом профессионального лыжника, то сразу сказал: «Миша, эти места только для лыж и созданы Богом. Ищи специально, не найдёшь такой красоты. Здесь все тропинки проложены людьми по лесам как бы специально для будущих маршрутов. Надо строить трассу, Миша.

Всё с этого и началось. Сам Вадим Константинович до открытия трассы не дожил, к сожалению. Но когда по ОРТ вышел сюжет о «Нашей трассе» близ деревни Гарболово, его смотрел не только Питер, но и труженики огромного завода в Ярославле, где работал долгие годы инженером бывший чемпион Вадим Бортов.

«Ты здесь не гость. Ты хозяин!»

Мне очень нравится, как зовут Михаила Бортова местные пацаны, прибившиеся к «Нашей трассе» несколько лет назад.

– Это такие… дети нашей трассы – замечательные мальчишки! – знакомит меня с ними Михаил Вадимович. Пацаны, конечно, разные, в том числе с незадавшейся с детства судьбой, и напротив – из вполне благополучных, полных семей, где в наличии братья и сестры, мама и папа. У Володи Степанова два брата и две сестры, замечательная мама и папа, капитан полиции. Лешу Кузнецова и его сестру воспитала их бабушка, оформившая опекунство над своими внуками.

О бабушке Леша говорит с нежностью и полным пониманием своей ответственности: «Я все для неё готов сделать, помогаю всем: и по огороду, и в магазин, она же мне мать заменила.

Для обделенного мужским вниманием Леши «дядя Миша» – отец родной. Ещё несколько лет назад такие же 17 – 18-летние мальчишки, призванные на службу в армию, обращались к Бортову в соответствии с уставом «товарищ подполковник». Эти же два друга зовут его трогательно, по-домашнему – дядя Миша. Два друга связаны дружескими узами крепко, мечта у них тоже одна: стать профессиональными военными.

– Если не получится поступить в высшее военное училище, – рассказывают ребята, – пойдем по контракту служить прапорщиками и далее. Кто-то должен Родине служить и её защищать.

На совсем не простой вопрос: «Чему вас научила «Наша трасса»? – отвечают обстоятельно:

– Вы знаете, какой девиз «Нашей трассы»? Читали, да? «Это Наша лыжня. Ты здесь не гость. Ты хозяин. Эта лыжня – твоя». Но она становится твоей только тогда, когда ты потрудишься над ней. Дядя Миша и его товарищи научили нас любить и ценить работу, мы ведь не понимали, насколько трудно сделать трассу, и знаете, как на душе приятно, когда ты сделаешь трассу. Неприятно, когда люди этого не ценят, но до слез бывает хорошо, когда тебе совсем посторонние, даже не наши, не сельские, говорят: спасибо, пацаны, вы такие молодцы.

Это Леша Кузнецов. А вот прямая речь Володи Степанова:

– И конечно, начинаешь понимать технику – это раз. Разбираться в ней, не бояться ничего. А ещё ценить товарища. Я знаю, что Лёха меня никогда не бросит, если я там где-нибудь на снегоходе застряну, и он знает, что я ему плечо подставлю и приду на помощь. И ещё – ведь мы это для людей делаем, они спасибо говорят, отдыхают здесь с удовольствием, и в нашу команду подтягиваются.

Говорили мы с мальчишками долго и со вкусом: о том, что где родился, там и пригодился, и с чего начинается Родина… И о дедах и прадедах говорили, о славе нашей и гордости, об исторической памяти и верности заветам отцов: у того же Володи Степанова три прадеда воевали, все герои, все орденоносцы, не все вернулись. Но поразило меня то, что 16-летний пацан помнит всех своих прадедов по имени-отчеству и называет места их сражений безошибочно. Точно – он не последний герой нашего времени.

И в завершение: на огонек зашёл ещё один человек. – Дмитрий Просветов. Дмитрий Владимирович. Фигура знаковая для трассы, да и для деревни в целом. Кстати, Дмитрий Просветов и Михаил Бортов – депутаты Гарболовского сельского поселения. С первого дня вместе и на трассе, которая стала их совместным делом.

– И в этом я вижу большую возможность для людей, в том, что есть эта трасса, – говорит Дмитрий, – то есть среда, которая создана, открывает большие возможности для людей, прежде всего чтобы жить по-человечески. Трезво. Здорово. По-божески. Чтобы мальчишка не взял сигарету в семь лет, а папа не побежал в выходные за бутылкой, а встали дружно на лыжи всей семьей и хорошо провели время. А летом – на летние старты. Ведь трасса и создавалась в первую очередь как семейная, для людей – и мы с этого пути не свернём. Мы в правильном направлении двигаемся.

Ах, жаль, очень жаль, что не успела я рассказать обо всех маршрутах, направлениях работы этого очень важного и нужного дела. О тех многочисленных соревнованиях, стартах «GarbovSKI» и «Последнем снеге» на этой лыжне, который, конечно же, растает, но выпадет вновь. Очень важную вещь сказал мне напоследок Михаил Бортов.

– Трасса умирает вместе со своим создателем, такое было не раз. Не умирает, если он воспитал себе смену. Мы все вместе позаботились, чтобы этого с нашей трассой не произошло, и она будет жить.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА