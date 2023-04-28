Одобрены концепции комфортной застройки во Всеволожском районе

Градостроительный совет Ленинградской области согласовал концепции застройки во Всеволожске и в Новосаратовке. Париж, Копенгаген, Дубай — города, на которые ориентировались разработчики новой концепции жилого комплекса бизнес-класса рядом с гольфклубом во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, в инициативе инвестора 240 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса для 10 тысяч человек, масштабное озеленение с единым парковым пространством, а также два детских садика, школа, спорткомплекс и торговый центр. Всю эту инфраструктуру удалось предусмотреть на участке в 45 гектар благодаря размещению автостоянок под землей.

В то же время разработчикам рекомендовали разместить образовательное ядро в центре застройки и обратиться в администрацию Всеволожского района для закрепления паркового пространства в градостроительной документации. Также представитель инвестора сообщил, что места для объектов здравоохранения будут предусмотрены в планируемом деловом центре.

На повторное рассмотрение градостроительного совета вынесли концепцию застройки 47 гектар в северной части Новосаратовки. Архитекторы предлагают построить здесь 400 тысяч квадратных метров жилья с 18-этажными домами: застройщик получил разрешение превысить высотность за помощь обманутым дольщикам. В перспективе жителям станут доступны два детских сада на 870 мест, школа на 1200 мест и физкультурный комплекс с бассейном. Транспортный каркас территории увязан со строительством региональной трассы «Новосаратовка – Колтуши», проектирование которого сегодня завершает ООО «РАТИ».

По рекомендации градсовета разработчик разместил парковую зону с храмовым комплексом в северной части проекта, а также запланировал строительство социальной инфраструктуры на первом этапе. Детальные решения об организации паркового пространства будут согласовываться в рабочем порядке. Сегодня инвестор работает с местной администрацией, чтобы закрепить социальные обязательства в договоре о комплексном развитии территории.

По материалам строительного комитета ЛО